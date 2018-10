Tak grała 1 liga: Śląsk dominuje, Sokół goni

FutureNet Śląsk i Rawlplug Sokół to jedyne zespoły bez porażki w 1 lidze. Wrocławianie totalnie rozbili GKS Tychy, ekipa z Łańcuta musiała się sporo pomęczyć z AZS AGH Kraków.

To był hit!

W Łańcucie na koniec bez niespodzianki, ale było naprawdę ciekawie. Wicelider tabeli wygrał z AZS AGH Kraków 75:66 (16:20, 19:15, 18:17, 22:14), mimo że beniaminek pierwszej ligi postawił bardzo trudne warunki. Goście w pojedynku z jedną najsilniejszych drużyn ligi potwierdzili, że są w formie, a ich 2 wcześniejsze wygrane wcale nie były przypadkiem.

MVP

Damian Janiak – pierwsze zwycięstwo Kotwicy Kołobrzeg w sezonie, do którego bez wątpienia przyczynił się właśnie Damian – 27 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty (66% z gry). podczas ponad 30 minut gry przeciwko STK Czarnym.

Najlepsze numery

Kamil Chanas – Jamalex Polonia 1912 Leszno rozgromiła Pogoń Prudnik, a jej doświadczony lider zgarnął 21 punktów i 6 zbiórek, trafił 8/14 z gry.

Jakub Koelner – w dużej mierze przyczynił się do zwycięstwa WKK Wrocław nad Górnikiem Wałbrzych. Podczas 28 minut na parkiecie zanotował 24 punkty i 6 zbiórek, rozdał 7 asyst.

Norbert Kulon – świetne spotkanie rozgrywającego Śląska. Skończył środowy wieczór z double-double: 20 punktów (7/7 za 2), 6 zbiórek, 10 asyst, 2 przechwyty, eval 33!

Patryk Pełka – potwierdza, że w tych rozgrywkach double double to jego specjalność. Tym razem skrzydłowy ze Słupska miał na koncie 19 punktów i 13 zbiórek.

Młoda krew

Karol Kamiński (20 lat) zawodnik Znicz Basket Pruszków miał duży udział w zwycięstwie swojej drużyny. Przeciwko SKK Siedle zanotował 25 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst.

Aleksander Dziewa (20 lat) w barwach FutureNet Śląsk Wrocław podczas ponad 31 minut gry zanotował 19 punktów, dołożył 9 zbiórek i 1 blok.

Zaskoczenie kolejki

Przełamanie Energa Kotwicy – zacięty i emocjonujący pojedynek w Hali Gryfia (relacja >>), zakończył się pierwszym w sezonie zwycięstwem ekipy z Kołobrzegu. Przełamanie także dlatego, że Kotwicy nigdy w historii nie grało się dobrze przeciwko klubom ze Słupska.

Komplet wyników:

WKK Wrocław – Górnik Trans.eu Wałbrzych 75:60

STK Czarni Słupsk – Energa Kotwica Kołobrzeg 84:88

Rawlplug Sokół Łańcut – AZS AGH Kraków (18:00)

Polfarmex Kutno – KS Księżak Syntex Łowicz (18:00)

Enea Astoria Bydgoszcz – Biofarm Basket Poznań (19:00)

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – SKK Siedlce (19:00)

FutureNet Śląsk Wrocław – GKS Tychy (19:30)

Jamalex Polonia 1912 Leszno – Pogoń Prudnik (20:00)

Co ciekawego w następnej kolejce?

Najciekawiej zapowiadające się spotkanie 5. serii odbędzie się w Tychach, gdzie GKS podejmie Polonię Leszno, z którą w minionym sezonie walczył o trzecie miejsce na podium. Jak dotąd, każda kolejka nowego przynosi niespodzianki. Jak będzie tym razem?

Wszystkie mecze:

Biofarm Basket Poznań-WKK Wrocław (sobota 17:00)

GKS Tychy-Jamalex Polonia 1912 Leszno (sobota 18:00)

SKK Siedlce-FutureNet Śląsk Wrocław (sobota 18:00)

KS Księżak Syntex Łowicz-Elektrobud-Investment ZB Pruszków (sobota 18:30)

AZS AGH Kraków-Polfarmex Kutno (sobota 19:30)

Energa Kotwica Kołobrzeg-Enea Astoria Bydgoszcz (niedziela 17:00)

Pogoń Prudnik-STK Czarni Słupsk (niedziela 17:00)

Górnik Trans.eu Wałbrzych-Rawlplug Sokół Łańcut (niedziela 18:00)

Pamela Wrona, @PulsBasketu

