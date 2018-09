Tak trenują najlepsi – metody Damiana Lillarda (wideo)

Jeśli trafiasz do pierwszej piątki NBA, tak jak Damian Lillard w poprzednim sezonie, musisz trenować nie tylko ciężko, ale i z pomysłem. Lider Portland Trail Blazers opublikował w sieci nagranie ze swoich zajęć – co o nich myślicie?

Doskonały rozgrywający i strzelec ćwiczy ogólną sprawność i koordynację ruchową, mieszając elementy koszykarskie z innymi dyscyplinami, czasem… niezbyt poważnymi. Zobaczcie, jak to wygląda:

When you don’t post your workouts that means they never happened 🤷🏽‍♂️ … so here’s what y’all love to see pic.twitter.com/wOhsy2irNN

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) September 15, 2018