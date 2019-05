Taki gracz to skarb – Bartosz Diduszko kluczem w finale

To już kolejny raz! Tak jak w sezonie, tak i w pierwszym meczu finału, niezmordowany Bartosz Diduszko mocno dał się we znaki Anwilowi Włocławek, czyli swojemu byłemu klubowi. „Didi” zdobył 16 punktów, a jego zespół wygrał 96:89.

Słyszysz „gracz od czarnej roboty”, myślisz Bartosz Diduszko. Skrzydłowy Polskiego Cukru Toruń jest jednym z najlepszych zadaniowców w lidze, który robi mnóstwo małych, często w statystykach niewidocznych rzeczy na parkiecie.

Jednak w pierwszym meczu finałowym także dość mocno zapisał się w arkuszu statystycznym, a już na pewno w pamięci włocławian. To znów Diduszko trafił bardzo ważną trójkę, tym razem nie na zwycięstwo, ale po jego trafieniu Anwil już nie dał rady się podnieść.

Bartosz w całym meczu zdobył 16 punktów, trafił 2 z 3 trójek i zebrał 3 piłki, kluczowe akcje wykonując w czwartej kwarcie. Liczba zbiórek nie imponuje, ale to właśnie tam wykonał największą, tytaniczną wręcz pracę. Diduszko mocno przeciwstawił się atletycznym obwodowym Anwilu i nie pozwolił im na tak agresywne atakowanie kosza i zbiórek, jak chociażby Arka w półfinale.

Następne starcie między Polskim Cukrem, a Anwilem już w sobotę, o godz. 18:00.

GS

Rzeczy, które na boisku robi Bartosz Diduszko są po prostu bezcenne #plkpl — PolskiKosz.pl (@polskikosz) May 30, 2019