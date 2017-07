Talenty z młodzieżówki wybierają Poznań

Michał Samsonowicz dla Biofarmu Basket już grał, Mikołaj Czyż dopiero tam zadebiutuje – reprezentanci Polski do lat 20, po ukończeniu SMS w Cetniewie, grać będą w I lidze.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Poznański Biofarm Basket, który ma zespoły w I i II lidze, potwierdził tymi transferami, że jest atrakcyjnym miejscem dla nastolatków oraz graczy, którzy przechodzą do wieku seniora. 19-letni Samsonowicz i Czyż to czołowi koszykarze z rocznika 1998.

Michał Samsonowicz zaczynał grać w koszykówkę w Grodzisku Mazowieckim, a do SMS PZKosz trafił z Polonii Warszawa. W trzech ostatnich sezonach występował w II lidze, w minionym zdobywał średnio po 14,0 punktu w meczu.

Rzucający mierzący 187 cm wzrostu reprezentował też Biofarm Basket Junior w mistrzostwach Polski do lat 20 – zajął z zespołem trzecie miejsce, błysnął w grupowym meczu z Treflem, gdy zdobył aż 40 punktów!

Z kolei Mikołaj Czyż zaczynał grę w MKS Września, potem reprezentował warszawski Gim 92 Ursynów. Mierzący 202 cm wzrostu silny skrzydłowy w minionym sezonie w II lidze zdobywał do SMS PZKosz po 7,2 punktu oraz 8,8 zbiórki.

W MP do lat 20 Czyż zajął z warszawskim klubem szóste miejsce, a notował średnio po 14,1 punktu oraz 12,6 zbiórki.

Samsonowicz z Czyżem wzmocnią pierwszoligowy zespół trenera Przemysława Szurka, który w minionym sezonie zajął ósme miejsce i powalczył z Legią w ćwierćfinale play-off. Poznański zespół utrzymał trzon drużyny z poprzednich rozgrywek, z Filipem Struskim na czele.

ŁC

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>