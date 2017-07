Tańsze paszporty Turowa – czarno to widzę

Byli największym rozczarowaniem rundy zasadniczej, a ich nowy skład wygląda gorzej niż poprzedni. Mack, Egwuonwu, Han, Jarecki, Patoka i Majchrzak – nowe nazwiska trudno uznać za wzmocnienia. Nieoczekiwanie odchodzi też solidny Jackson.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

W poniedziałek Turów poinformował o podpisaniu dwuletnich umów z Jakubem Patoką i Karolem Majchrzakiem, i domknął tymi graczami polską rotację. Czwórka pozostałych Polaków w składzie, to Bartosz Bochno, Kacper Borowski, Jacek Jarecki i Michał Lichnowski.

Wychodzi więc na to, że Mateusza Kostrzewskiego w Zgorzelcu wymieniono na Patokę, Michała Michalaka – na Jareckiego, a Michaela Gospodarka – na Karola Majchrzaka. Pozyskano solidnych graczy spadkowiczów z PLK oraz drugoligowca.

Ok, w tej polskiej rotacji jest jeszcze Portorykańczyk z paszportem – Francis Han. 30-letni rozgrywający występował już w Polsce, w Kotwicy (2012/13) oraz Śląsku (2015/16), ale szczytowe dla niego 5,8 punktu oraz 3,6 asysty we Wrocławiu to kolejny powód do obaw.

Zresztą zagraniczne transfery Turowa dopełniają czarny na razie obraz – wspomniany Han przyszedł z Portoryko, Myles Mack – z Danii, a Paul Egwuonwu – z Kolumbii.

Oczywiście, zawsze można trafić na kolejnego Davida Logana, zdarza się, że ludzie z II ligi luksemburskiej docierają do NBA. Ale jak na razie nowy Turów wygląda gorzej niż ten ostatni i nie zmienia tego nawet fakt, że w zespole pozostał wszechstronny, bardzo wartościowy Denis Ikovlev. Bo Davida Jacksona już nie ma – klub nieoczekiwanie rozwiązał z nim kontrakt w poniedziałek.

– Przy budowie składu dużą rolę odgrywa nasz budżet, który będzie niższy niż w poprzednim sezonie. Ale nawet z tym małym budżetem próbujemy zbudować jak najlepszy skład – mówi trener Turowa Mathias Fischer i zapowiada, że plany zakładają jeszcze pozyskanie klasycznego środkowego oraz dynamicznego gracza na obwód.

I oby to były złote strzały, bo na razie w Zgorzelcu znów mogą martwić się o play-off.

ŁC

