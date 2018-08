Tauras Jogela zostaje – King z litewskim skrzydłem

Po udanym pierwszym sezonie w PLK, 25-letni Litwin zagra w Szczecinie także w rozgrywkach 2018/19. Tauras Jogela przedłużył umowę z Kingiem, znów budującym solidną drużynę.

Tauras Jogela (25 lat, 203 cm) był jednym z kluczowych graczy „Wilków Morskich” w poprzednim sezonie, zakończonym awansem do playoff. Twardy, nieszablonowy skrzydłowy, potrafiący wymuszać faule, trafiający nietypowe rzuty z półdystansu – bywał sporym kłopotem dla obrońców rywali.

W ubiegłym sezonie Litwin zagrał w 34. meczach w barwach Wilków Morskich. Na parkiecie przebywał średnio 28 minut, a w tym czasie notował 14 punktów, 5 zbiórek, asystę i przechwyt na spotkanie. Trafiał bardzo dobre 52.7 % rzutów z gry oraz 70% wolnych.

Zarówno klub ze Szczecina rozważał inne opcje (mówiło się o powrocie do PLK Denisa Ikovleva), jak i gracz miał też konkurencyjne propozycje. Udało się jednak dojść do porozumienia.

– Cieszę się, że nasz plan zatrzymania, jak największej liczby zawodników z poprzednich rozgrywek się powiódł. Tauras Jogėla był jednym z najważniejszych zawodników w naszym zespole. Bardzo się cieszę, że po długim okresie udało nam się porozumieć. Myślę, że Tauras to zawodnik, który wciąż ma duży potencjał do wykorzystania i może zrobić postępy oraz być jeszcze bardziej przydatny dla zespołu. Negocjacje trwały długo bo rozważaliśmy różne opcje na tej pozycji. Tauras też miał inne propozycje. Jestem zadowolony, że zagra w Wilkach – mówi Mindaugas Budzinauskas, trener Kinga Szczecin.

W składzie Kinga na sezon 2018/19 są obecnie: Martynas Paliukenas, Jakub Schenk, Kacpars Vecvagars, Paweł Kikowski, Maciej Majcherek, Mateusz Bartosz, Martynas Sajus, Darrell Harris i Tauras Jogela.

