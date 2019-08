Tavarius Shine – efektowny skrzydłowy w Dąbrowie

Także MKS zaczyna budować zestaw graczy zagranicznych. Pierwszym cudzoziemcem w nowym składzie klubu z Dąbrowy będzie Amerykanin Tavarius Shine.

Tavarius Shine (25 lat, 198 cm) to absolwent uczelni Oklahoma State, na której spędził 4 lata. W minionym sezonie debiutował na europejskich parkietach – był zawodnikiem szwedzkiego BC Lulea.

W tamtejszych rozgrywkach 2018/19 notował średnio 12,6 punktu, 4,6 zbiórki, 1,5 asysty oraz 1,3 przechwytu na mecz, w niespełna 27 minut gry. Trafiał bardzo dobre 61 procent rzutów z gry, w tym 35 procent za 3 punkty.

Amerykanin może grać na pozycji rzucającego obrońcy, ale także niskiego skrzydłowego. Jest graczem dynamicznym – potrafi efektownie pakować piłkę do kosza z góry, dobrze czuje się w szybkiej grze, ale także ma przyzwoity rzut z dystansu.

Shine to pierwszy zawodnik zagraniczny w zespole z Dąbrowy Górniczej. Według zapowiedzi na klubowej stronie MKS-u, w składzie będzie jeszcze 4 obcokrajowców.

GS

