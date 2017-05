Taylor czy może Rajković – kto trenerem Dąbrowy?

Klub z Zagłębia właśnie stracił trenera, a Amerykanin szuka pracy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to selekcjoner reprezentacji jest jednym z kandydatów na zastąpienie Drażena Anzulovicia w MKS.

Mike Taylor krąży z Marcinem Widomskim po Polsce oglądając mecze play-off, a wraz z nim krąży teoria: PZKosz, który właśnie dogaduje z Amerykaninem przedłużenie kontraktu, zaoferował trenerowi mniejszą miesięczną pensję, ale też pomoc w znalezieniu klubu w Polsce.

I z naszych informacji wynika, że w rozmowach z przedstawicielami przynajmniej dwóch klubów Widomski sondował ich skłonność do zatrudnienia Taylora. To zresztą dwuznaczna sytuacja – to przecież prezes PLK, a zarazem osoba znów odpowiadająca w PZKosz za organizacyjne sprawy związane z kadrą.

W środę Taylor z Widomskim byli na meczu Dąbrowy Górniczej ze Stalą, po którym Drażen Anzulović, który prowadził zespół z Zagłębia przez ostatnie półtora roku, poinformował, że nie dogadał się z klubem w kwestii przedłużenia kontraktu i odchodzi.

Kandydatem na nowego szkoleniowca Dąbrowy miałby być Taylor, który ligowego zespołu w Europie nie prowadził od sześciu lat (w sezonie 2010/11 skończył pracę z Ratiopharmem Ulm), a jego ostatnie zatrudnienie poza reprezentacją, to Maine Red Claws z D-League (sezon 2012/13).

Gdy w ostatnich latach pytaliśmy trenera o pracę w klubie, ten mówił, że przede wszystkim interesują go oferty pracy w sztabach NBA. Gdy pytaliśmy o Taylora prezesów klubów PLK, które szukały trenerów, ci odpowiadali, że nie zatrudnią szkoleniowca, który całe lato spędza z reprezentacją i nie mógłby przygotować drużyny do sezonu.

Taylor przez trzy lata wyglądał na zadowolonego z wytężonej pracy tylko w lecie, ale teraz sytuacja się zmienia – od jesieni będzie obowiązywał nowy kalendarz reprezentacyjny, z okienkami listopadzie, lutym, czerwcu i wrześniu, na które europejskie ligi będą przerywały grę. Wielotygodniowe zgrupowania w lecie staną się przeszłością.

Ale jest też inna, równie możliwa opcja. Wielce prawdopodobne jest, że do ligowej koszykówki – właśnie do Dąbrowy Górniczej – wróci w roli osoby decyzyjnej Waldemar Łuczak, były prezes Śląska Wrocław i Turowa Zgorzelec. Gdyby tak się stało, to jego kandydat na trenera wydaje się oczywisty – Miodrag Rajković.

46-letni Serb pracował z Łuczakiem i w Śląsku, i w Turowie, gdzie zresztą w 2014 roku doprowadził zgorzelczan do historycznego mistrzostwa Polski. Teraz, już od dłuższego czasu, Rajković pozostaje bez pracy. Zerka w stronę PLK – w grudniu zrobił sobie objazd po ligowych halach, obejrzał kilka meczów.

ŁC

