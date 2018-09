Taylor rezygnuje z Marcela Ponitki – została dwunastka

Po pojawieniu się na zgrupowaniu AJ Slaughtera, sztab kadry zdecydował, że może podziękować za udział w dotychczasowych zajęciach Marcelowi Ponitce z Arki Gdynia. Obaj zawodnicy grają na podobnych pozycjach – trochę jedynka, trochę dwójka.

– Marcel cały czas bardzo dobrze radzi sobie na zgrupowaniach reprezentacji, liczymy na niego w przyszłości. Teraz będzie mógł skoncentrować się na wymagającym sezonie w Arce Gdynia, a także wywalczyć wiodącą rolę w tej drużynie. Mam nadzieję, że jak najwięcej będzie grał jako rozgrywający, bo właśnie tego od niego potrzebujemy. Marcel ciągle potrzebuje więcej doświadczenia na tej pozycji, aby stale się rozwijać. Okres przygotowawczy nie jest łatwy dla gdyńskiej drużyny, więc mamy nadzieję, że nasza współpraca im trochę w tym pomoże – mówi w swoim stylu trener Mike Taylor, cytowany przez serwis koszkadra.pl

Marcel Ponitka (21 lat, 192 cm) zagrał w dwóch spotkaniach kadry podczas turnieju w Sankt Petersburgu z Izraelem i Rosją – łącznie zdobył w nich 3 punkty. Kolejne doświadczenie z kadrą na pewno mu się przydało, a teraz będzie miał okazję (15 września) zagrać w towarzyskim meczu swojego klubu z Barceloną.

Porażka w rywalizacji o miejsce w reprezentacji Polski z Amerykaninem dla wielu kibiców może brzmieć negatywnie, ale skoro już się zabrnęło w naturalizację, to teraz trzeba być konsekwentnym. Pod tym względem decyzja Taylora jest zrozumiała, w tej chwili AJ Slaughter bardziej na tej pozycji pomoże zespołowi.

Jednocześnie sztab kadry postanowił zostawić w meczowym składzie innego młodego gracza – Łukasza Kolendę. Rozgrywający Trefla Sopot pojedzie z kadrą do Włoch (14.09) i zagra w meczu z Chorwacją (17.09) na naszym parkiecie.

Na wyjątkowo krótkim zgrupowaniu, od poniedziałku z kadrą trenują też już inni, spóźnieni, ważni gracze – Adam Waczyński i Tomasz Gielo. Coraz więcej wskazuje na to, że naszymi jedynymi graczami podkoszowymi w obu meczach eliminacyjnych będą Adam Hrycaniuk i Mikołaj Witliński.

TS









Aktualny skład reprezentacji Polski na mecze z Włochami i Chorwacją:

Aaron Cel, silny skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Tomasz Gielo, skrzydłowy, Iberostar Teneryfa (Hiszpania)

Karol Gruszecki, rzucający/niski skrzydłowy, Polski Cukier Toruń

Adam Hrycaniuk, środkowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Łukasz Kolenda, rozgrywający, Trefl Sopot

Kamil Łączyński, rozgrywający, Anwil Włocławek

Mateusz Ponitka, rzucający/niski skrzydłowy, Lokomotiw Kubań Krasnodar (Rosja)

AJ Slaughter, rozgrywający, ASVEL Lyon-Villeurbanne (Francja)

Michał Sokołowski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Adam Waczyński, rzucający/niski skrzydłowy, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Mikołaj Witliński, silny skrzydłowy/środkowy, Arka Gdynia

Przemysław Zamojski, rzucający/niski skrzydłowy, Stelmet Enea BC Zielona Góra

