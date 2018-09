TBV Start Lublin, czyli stay tuned with lubelska ferajna

Zespół TBV Start Lublin był jednym z największych pechowców ubiegłego sezonu. – Pechowców? Miejsce lepsze niż sezon wcześniej, dużo ważnych zwycięstw m.in. ze Stelmetem czy Polskim Cukrem, dobra frekwencja – wyliczał pan Staszek.

Niby tak, ale ostatecznie zespół z Lublina nie zdołał awansować do fazy play off. Do awansu zabrakło mu jednego zwycięstwa, a dokładniej… 2 punktów. Gdyby Start w 2. meczu sezonu pokonał Czarnych Słupsk, to zagrałby w fazie play off.

– Nie ma sensu do tego wracać – powiedział trener Dedek, wycierając ostatnią spływającą po policzku łzę. – Zaraz nowy sezon, nowe wyzwania, nowe otwarcie.

Otwarcie trzeba też przyznać, że atmosfera w Lublinie jest naprawdę godna podziwu. Nikt nie narzeka, nie marudzi, wszyscy są nastawieni bardzo optymistycznie.

– No bo czym tu się martwić? – pytał Bartek, kibic Startu głaskając czarnego kota, który przed chwilą przebiegł mu drogę. – Nawet jeśli np. jakiś nasz gracz zerwie więzadło…

– Nieee. Nie mów tego głośno, bo… – ostrzegała jego dziewczyna. Dziewczyna Bartka, nie kota.

I wtedy pojawił się komunikat na stronie klubu: „Darryl Reynolds zerwał więzadło w kolanie i nie zagra w przyszłym sezonie”.

Fatalna wiadomość, ale nie dla samego Darryla. Otóż zawodnik postanowił wykorzystać ten czas na prowadzenie talk show „Stay Tuned with D. Rey”.

– Elo madafakerzy – powitał wszystkich Darryl. – Dziś moimi gośćmi są ludzie, którzy trzęsą koszykarskim światem w Lublinie: prezes Arkadiusz Pelczar oraz trener Dawid Dedek. Ale najpierw gwiazda specjalna, czyli Ewa Farna. Prosimy o występ!

– Cicho jak by cały Start, zgasił światło poszedł spać – zaczęła nieśmiało Ewa Farna.

– Mamy kłopot ty i ja, jak skompletować skład – kontynuowali trener Dedek i prezes Pelczar. – Między nami zagwozdka: stać nas na Jurka i Lewisa? Wybierzmy jednego z dwóch.

– Nie tędy droga! Na pewno to wiem. Lewisa w drużynie chcę – ostrzegał głos z widowni.

Niestety władze klubu nie poszły za radą kibica. I ponoć miały ku temu poważne argumenty:

– Lewis to niesłowny człowiek jest – powiedział prezes Pelczar. – Najpierw mówił, że zagramy w fazie w play off, a później, że mistrzem Polski będzie Polski Cukier Toruń. O to drugie chciał się założyć, dawał sobie nawet rękę uciąć. No to my też daliśmy rękę. Wolną rękę w poszukiwaniu klubu. I mówimy: idź Szawon, masz gorszą skuteczność niż jasnowidz Jackowski.

Ostatecznie Chavaughn Lewis opuścił drużynę z Lublina i przeszedł do drużyny BC Kalev/Cramo Tallin.

– No dobra a co ze środkowym? – zapytał pan Staszek.

A właśnie. Nowym środkowym TBV Startu został Devonte Upson, co potwierdził zarząd klubu.

– Zakontraktowaliśmy tego gracza. Umowa została spisana na dwóch stronach A4.

– Gratulacje dla obu stron – dodał Karol Wasiek.

Z tym, że był to dopiero pierwszy transfer zespołu z Lublina, a czas uciekał…

– Jurek, która godzina? – spytał trener Dedek.

– Nie wiem trener. Nie mam zegarka – odparł Washinghton. – Przecież cały zeszły sezon klepałem się w rękę pokazując, że nie mam zegarka.

– Dobrze Panowie, to wy to sobie rozstrzygnijcie a Ewa zaśpiewa kolejną piosenkę – zaproponował Darryl. – Piosenka pokazuje cele na ten sezon i nosi tytuł „Ewakuacja”.

– Ale Darryl, w klubie ma być ewolucja, a nie ewakuacja. Stopniowy rozwój, step-by-step – wyjaśnił zarząd.

Pierwszym krokiem było przedłużenie kontraktów z polskimi zawodnikami. W klubie pozostali Paweł Kowalski, Mateusz Dziemba, Michael Gospodarek, Marcin Dutkiewicz, Roman Szymański, Wojciech Czerlonko. Nowym zawodnikiem został z kolei Kacper Borowski, który trafił do Lublina z upadającego Turowa Zgorzelec.

Dość długo za to trwały poszukiwania nowej dwójki, następcy Lewisa. Ostatecznie klub postawił na Earvina Morrisa, który ostatni sezon spędził w greckim Aries Trikalla.

Warto również zauważyć, że pierwszy profesjonalny kontrakt z zespołem podpisał Bartłomiej Pelczar, jeden z zawodników reprezentacji Polski U18.

– #wearefamily – powiedział uradowany Arkadiusz Pelczar, prezes Startu.

Ciekawe jak rozwinie się projekt TBV Startu Lublin. Stopniowa ewolucja może sprawić, że zespół lepiej się ze sobą zgra i zrobi kolejny krok w postaci awansu do fazy play off. Z drugiej strony nadmierna stabilizacja może sprawić, że zespół może sam się uśpić i ponownie jak w poprzednim sezonie zakończyć sezon już w kwietniu.

– Ewo, a Twoim zdaniem jak trzeba przejść przez ten sezon? – zapytał Darryl.

– Bez łez! Trzeba przeżyć tę grę, bez łez. Jak to? Jak to? Jak? To tak!

A najlepiej minimum z upragnionym awansem do najlepszej ósemki.

Michał Szczyżański

