Ten niesamowity Dragicević – znów (prawie) nie do zatrzymania

Aż 29 punktów i trafione 12/14 rzutów z gry. Stemet przegrał wprawdzie z Rosą 88:91, ale czarnogórski środkowy raz jeszcze zagrał na poziomie MVP ligi.

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>

Po porażce nikt z pewnością nie był szczęśliwy, ale kolejny doskonały mecz Vladimira Dragicevicia musiał zrobić wrażenie. Center Stelmetu trafił 12 z 14 rzutów (86%!), do tego 5/6 z linii rzutów wolnych. Obok 29punktów miał też 6 zbiórek, 2 asysty i 2 przechwyty – eval na poziomie 35.

Choć trzeba przyznać, że Rosa w pewnym momencie poradziła sobie z zabójczymi akcjami pick’n’roll, precyzyjnie kończonymi przez „Drago”. Gracz z Zielonej Góry aż 20 punków zdobył do przerwy, zaraz po niej dorzucił kolejne 4 i… stał się niemal niewidoczny. Przez ostatni kwadrans dodał już tylko 5 oczek, a gospodarze coraz bardziej ograniczali się do rzutów z dystansu.

Jest już dość mało prawdopodobne, aby Stelmet zdołał dogonić Anwil i wygrać rundę zasadniczą, ale nie ma raczej wątpliwości, że Dragicević pozostaje najpoważniejszym kandydatem do miana MVP ligi, grając na poziomie nieosiągalnym dla innych środkowych z polskich parkietów.

W ostatnich tygodniach nie tylko utrzymuje wysoki poziom, ale i (niezależnie od osiągnięć) nie przypomina zawodnika z muchami w nosie, jakiego widywaliśmy w pierwszej części sezonu. W całych rozgrywkach notuje średnie na poziomie 17.5 punktu oraz 7.4 zbiórki, trafiając niezwykłe 73.4 % rzutów z gry. Ponowne sprowadzenie go do Zielonej Góry to jeden z najlepszych ruchów transferowych Stelmetu w ostatnich latach.

adidas Dame D.O.L.L.A. – doskonałe buty Damiana Lillarda >>