Terminarz i 1 kolejka – Kamyk zagra z Rosą

PLK opublikowała oficjalnych terminarz rozgrywek ekstraklasy na sezon 2018/19. Już w pierwszej kolejce nie brak ciekawych par – zagrają nie tylko Arka z Anwilem, ale też np. Stal z Rosą.

Sezon ligowy rozpocznie się rozpocznie się w weekend 6-7 października i potrwa maksymalnie do 13 czerwca. System rozgrywek pozostaje bez zmian. W playoff (od 2. mają) zagra najlepsza ósemka zespołów po rundzie zasadnicznej.

Całość terminarza znajduje się TUTAJ >>

Pary 1. kolejki przedstawiają się następująco:

Spójnia Stargard – King Szczecin 6.10 sobota 12:40

BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Rosa Radom 6.10 sobota 17:00

Polpharma Starogard Gd. – Miasto Szkła Krosno 7.10 niedziela 15:00

Arka Gdynia – Anwil Włocławek 7.10 niedziela 12:40

GTK Gliwice – MKS Dąbrowa Górnicza 7.10 niedziela 17:00

TBV Start Lublin – Legia Warszawa 7.10 niedziela 18:00

Trefl Sopot Polski – Cukier Toruń 7.10 niedziela 19:00

Stelmet Enea BC Zielona Góra – AZS Koszalin 10.10 środa 19:00

Plan pierwszych transmisji telewizyjnych TUTAJ >>

