Terry Rozier – tak się wykorzystuje wielką szansę!

Młody rozgrywający Boston Celtics robi furorę pod nieobecność Kyriego Irvinga. Tym razem zdobył aż 31 punktów w wygranym 119:110 meczu z Atlanta Hawks.

Szukasz butów retro? – sprawdź w Sklepie Koszykarza >>

Tak dobra gra Terry’ego Roziera (24 lata, 188 cm.) nie jest aż tak wielkim szokiem, bo przecież jest to zawodnik wybrany w pierwszej rundzie draftu 2015 roku – z numerem 16, właśnie przez Celtics. Po obiecujących 2 latach na renomowanym Louisville (17.1 pkt. w drugim sezonie w NCAA) znaleźli się tacy, którzy porównywali go nawet do Damiana Lillarda, ale podchodzono do tego z dystansem.

W Celtics gra już trzeci sezon, miewał już przebłyski, ale pierwszy sezon w NBA zszedł mu głównie na „delegacjach” do D-League, w następnym zaś był oczywiście w cieniu Isaiaha Thomasa. Teraz znów jest zmiennikiem największej gwiazdy zespołu – Kyriego Irvinga. Szansy się jednak doczekał, na skutek urazu podstawowej jedynki Celtics.

Już w poprzednim meczu dokonał nie lada wyczynu stając się drugim graczem w historii NBA (pierwszy był Tony Wrotten w Sixers), który zanotował triple – double w swoim debiucie w pierwszej piątce zespołu. W zwycięskim spotkaniu z Knicks uzbierał 17 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst.

W drugim występie w roli pierwszego rozgrywającego był liderem Celtics przy okazji wygranej z Atlantą. Trafił 11 z 18 rzutów z gry, w tym świetne 6-8 z dystansu, skończył mecz z 31 punktami. W rozmowie z zachwyconymi dziennikarzami przyznał po meczu, że ma świadomość, iż wkrótce wróci na ławkę, do mniejszej roli i nie ma z tym problemu.

– Kyrie, oprócz rodziny, jest moim największym kibicem. Jak wyzdrowieje, z pewnością się dogadamy – powiedział Rozier, który jest dopiero drugim graczem Celtics w tym sezonie, oczywiście po Irvingu, który zdobył ponad 30 punktów w meczu. Wyglądało to tak:

Szukasz butów retro? – sprawdź w Sklepie Koszykarza >>