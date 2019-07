Thomas Davis do Szczecina – King z kompletem cudzoziemców

Zadomowiony w Polsce, przez 3 lata grający w Polpharmie amerykański skrzydłowy Thomas Davis, został nowym zawodnikiem Kinga. Trener Mindaugas Budzinauskas znów sięga po sprawdzonego zawodnika, z którym już współpracował.

Thomas Davis (28 lat, 198 cm) bardzo dobrze rozpoczął miniony sezon. Był ważnym ogniwem zespołu prowadzonego przez Artura Gronka. Niestety, kontuzja wykluczyła go no prawie 4 miesiące z gry i w konsekwencji Amerykanin w poprzednim sezonie wystąpił w zaledwie 16 spotkaniach.

Davis w Polsce się już dość mocno zadomowił. Trzy ostatnie lata spędził w Starogardzie Gdańskim, również wakacyjny czas spędza w Polsce grając w koszykówkę 3×3. Tym razem zmienia zespół i w kolejnym sezonie założy koszulkę Kinga Szczecin.

To będzie kolejny sezon współpracy Mindaugasa Budzinauskasa i Thomasa Davisa. To Litwin sprowadził do Polski Amerykanina w sezonie 2016/17 i znacząco wpłynął na rozwój jego gry.

W minionych rozgrywkach Davis zdobywał średnio 9,6 punktu i zbierał 2,7 piłki. Trafiał także rewelacyjne 50% za 3 punkty. Statystyki, ale i bardzo dobra gra w defensywie świadczą o tym, że z każdym sezonem Amerykanin jest coraz lepszy i nic dziwnego, że takiego gracza ponownie w swoim składzie widzi Budzinauskas.

W Kingu Davis najprawdopodobniej będzie graczem pierwszopiątkowym na pozycji numer 3. Póki co, transfery przeprowadzane w Szczecinie wzmacniały atak zespołu, dlatego Davis może być idealnym dodatkiem do drużyny pod względem defensywnym.

King ma już praktycznie skompletowany skład – graczami zagranicznymi będą także Dustin Ware, Jakov Mustapić, Cleveland Melvin i Ben McCauley. O nowych kontraktach szczecinian, a także innych zespołów z PLK przeczytasz TUTAJ >>.

GS