Thomas Kelati zagra w Poznaniu? Rozmowy w toku

Były reprezentant Polski, ostatnio grający w Zielonej Górze, przymierza się do powrotu po kontuzji. Bardzo możliwe, że na początek wyląduje w pierwszoligowym Biofarmie Basket Poznań.

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

Thomas Kelati (36 lat, 196 cm) w kwietniu doznał poważnej kontuzji kolana, która zakończyła dla niego poprzedni sezon. Po operacji i rehabilitacji powoli zamierza wracać do gry. W trakcie wakacji deklarował, że nie będzie spieszył się z podpisaniem kontraktu w PLK, a przede wszystkim zależy mu na powrocie do pełnej dyspozycji.

Były reprezentant Polski i wielu silnych, europejskich klubów był w sobotę obecny na meczu 1 ligi w Poznaniu i, jak donoszą tamtejsze media, nie była to obecność przypadkowa. Według Głosu Wielkopolski, Kelati prowadzi rozmowy z klubem z Poznania na temat ewentualnej gry w tym sezonie.

– Myślę, że dobrym przetarciem przed grą w ekstraklasie Thomasa byłyby występy w naszym. Rozmowy trwają. Thomasowi bardzo podoba się w Poznaniu. Tutaj zaocznie studiuje jego żona – mówi Bartłomiej Tomaszewski, prezes Biofarmu Basketu Poznań, cytowany przez Głos Wielkopolski.

Kelati, z racji posiadania polskiego obywatelstwa, jest uprawniony także do występów w 1 lidze. W poprzednim sezonie PLK, w barwach Stelmetu, notował średnio ok. 7 punktów na mecz, trafiał bardzo dobre 47% rzutów z dystansu.

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>