Thunder pozbyli się Carmelo, dostali Schroedera

Carmelo Anthony został wymieniony do Atlanty, ale najprawdopodobniej zagra w Houston. Rozgrywający Dennis Schroder zagra w Oklahomie.

Thunder obawiali się, że sami będą musieli wykupić ogromny kontrakt Carmelo Anthony’ego (27.9 mln USD), ale udało im się znaleźć kontrahenta. Atlanta Hawks przesłali w zamian: Dennisa Schroedera, podkoszowego Mike’a Muscalę oraz pick z pierwszej rundy draftu (zastrzeżony 1-14).

Thunder w kolejnej wymianie oddali Muscalę do Sixers za skrzydłowego Timothe Luwawu-Cabarrot, a zespół z Filadelfii wysłał Justina Andersona do Atlanty.

Carmelo Anthony jednak w Hawks nie zagra, ponieważ także oni zamierzają dokonać buyoutu. Najprawdopodobniej wyląduje za minimalne pieniądze w Houston, choć amerykańskie media podają, że rozmawiał też z Miami Heat. W Rockets zbawicielem raczej nie zostanie – ciężko mu będzie Trevora Arizę, kluczowego obrońcę zespołu.

W Thunder szykuje się ciekawy eksperyment, jeśli ten zespół powierzy Schoederowi rozgrywanie przesuwając Russella Westbrooka na dwójkę.

