Timber-BULLS! No i oczywiście Luol Deng wylądował w Minnesocie

Wszyscy sobie robili z tego żarty, aż w końcu okazało się, że to dzieje się naprawdę. Luol Deng dogadał się z Wolves i rządzącym tam Tomem Thibodeau – podpisał tam kontrakt na 1 sezon, o wartości 2.4 miliona dolarów.

Luol Deng (33 lata, 206 cm), zgodnie z przypuszczeniami całego koszykarskiego świata, dołączył w ten sposób do rosnącej ekipy, która kilka lat temu, właśnie pod wodzą Thibodeau, grała w Chicago Bulls. Są już w drużynie także Derrick Rose, Taj Gibson i Jimmy Butler. Strach teraz żartem pytać o Joakima Noah! Wydawało się, że Wolves bardziej rozwojowo myślą o swojej drużynie…

Deng porozumiał się 1 września z Los Angeles Lakers w sprawie wykupienia kontraktu wartego 36 milionów dolarów za kolejne 2 sezony gry, rezygnując z 7.5 miliona należnych mu pieniędzy. Najważniejszy efekt tej decyzji dla nowej drużyny LeBrona Jamesa był taki, że znacznie poprawia to jej możliwości finansowe w perspektywie następnego okresu transferowego.

Dokąd zakładano wolne środki w wysokości ok. 25 milionów dolarów na sezon, a po „uwolnieniu” Denga będzie to aż 36-38 milionów, pozwalające zatrudnić dowolnego gracza z ligi z maksymalnym kontraktem. Kogoś, kto pomoże LBJ-owi wygrać kolejne tytuły…

Luol Deng trafił do Los Angeles latem 2016 roku, kiedy podpisał 4-letni kontrakt o wartości $72 milionów dolarów. Miał być wsparciem dla młodych zawodników i w pierwszym sezonie rzeczywiście nim był, rozgrywając 56 spotkań w barwach drużyny z L.A. Ale poprzedni sezon 2017/18 to dla byłego dwukrotnego uczestnika Meczu Gwiazd i gwiazdy Chicago Bulls prawdziwy zjazd. Jeden zaliczony mecz i zaledwie 13 minut gry.

Skrzydłowy wcale nie narzekał jednak na problemy zdrowotne – Lakers po prostu nie widzieli dla niego miejsca w swoich planach, dając większy priorytet rozwijaniu młodych zawodników. W efekcie Brytyjczyk z sudańskimi korzeniami zarobił właśnie 18 milionów dolarów za 1 występ w sezonie. Wolves też oficjalnie nie gwarantują mu ani występów, ani minut, ale tutaj przynajmniej zna trenera.

