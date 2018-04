To jeszcze nie koniec! Dirk zostaje na 21. sezon

Niemiec potwierdził oficjalnie, że nie odwiesza jeszcze butów na kołek i choć pary w nogach coraz mniej, zostanie w klubie z Dallas na swój 21. sezon w NBA. To oznacza, że będzie w lidze dłużej niż Jayson Tatum czy Markelle Fultz są obecnie na świecie!

O tym, czy przepiękna kariera Dirka Nowitzkiego dobiegnie końca po tym sezonie, spekulowano już od jakiegoś czasu. Ostatecznie, sam zainteresowany potwierdził, że to jeszcze nie koniec. Szósty najlepszy strzelec w historii ligi będzie miał więc szansę wskoczyć na tej liście jeszcze wyżej – Dirk ma na koncie 31,187 punktów i traci ponad 1100 punktów do czwartego Jordana oraz 232 oczek do piątego Wilta.

W tym sezonie, zakończonym przedwcześnie z powodu operacji kostki, Niemiec notował średnio 12.0 punktów oraz 5.7 zbiórek na mecz. To najgorsze średnie od czasu debiutanckiego sezonu, choć skuteczność z gry wcale nie spada – trafia wciąż ponad 40% trójek. Ogółem, w 77 rozegranych spotkaniach zdobył 927 punktów, więc dogonić Jordana może być ciężko, ale piąte miejsce wśród najlepszych strzelców w historii na pewno jest w zasięgu.

Nowitzki zdecydował się przedwcześnie zakończyć trwający sezon i poddać się operacji kostki już teraz, aby mieć więcej czasu na rehabilitację i móc dobrze przygotować się do kolejnych rozgrywek. W czerwcu lider Mavericks będzie świętował 40. urodziny, a przyszły sezon będzie jego 21. w NBA. Tymczasem niektórzy obecni debiutanci w NBA mają dopiero po 20 lat…

Tomek Kordylewski

