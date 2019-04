To już dziś! Playoffs w NBA ruszają o 20.30!

Już dziś o 20:30 pierwsze spotkanie playoff NBA. W Filadelfii, Sixersers zmierzą się z Brooklyn Nets. W niedziele także wieczorem będzie można zasiąść do meczów – już o 19:00 zagrają Celtics z Pacers.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Sezon NBA wreszcie wkracza w decydującą fazę. Pierwsze dwa dni playoff przyniosą nam mecze o przyjemnych, europejskich godzinach. Wszystkie spotkania będzie można oglądać na stronie PZBUK.pl

Sobota, 13.04 (godziny polskiego czasu)

20:30 Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets

kurs w PZBUK 1 – 1.40, 2 – 2.85

23:00 Toronto Raptors – Orlando Magic

kurs w PZBUK 1 – 1,23, 2 – 3,95

2:00 (z soboty na niedziele) Golden State Warriors – LA Clippers

kurs w PZBUK 1 – 1,07, 2 – 7,25

4:30 (z soboty na niedziele) Denver Nuggets – San Antonio Spurs

kurs w PZBUK 1 – 1,39, 2 – 2,90









Niedziela, 14.04

19:00 Boston Celtics – Indiana Pacers

kurs w PZBUK 1 – 1,29, 2 – 3,40

21:30 Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder

kurs w PZBUK 1 – 1,60, 2 – 2,30

1:00 (z niedzieli na poniedziałek) Milwaukee Bucks – Detroit Pistons

kurs w PZBUK 1 – 1,07, 2 – 7,25

3:30 (z niedzieli na poniedziałek) Houston Rockets – Utah Jazz

kurs w PZBUK 1 – 1,36, 2 – 3,00

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>