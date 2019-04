To nie żart – Qyntel Woods ponownie w Koszalinie

To nie jest prima aprilisowy żart! Qyntel Woods po raz kolejny założy koszulkę AZSu Koszalin. Legenda i być może najlepszy koszykarz jaki kiedykolwiek grał w PLK wraca z emerytury na 5 ostatnich ligowych spotkań.

Qyntel Wodds (38 lat, 203cm) to jeden z najlepszych zawodników jacy kiedykolwiek grali w polskiej lidze. Jednak swoje lata świetności ma już dawno za sobą. W ostatnich latach „pogrywa” już tylko raczej rekreacyjnie.

Siwiutkiego Woodsa mieliśmy okazję oglądać sezon temu także w AZSie. To także był „wielki powrót”. Można powiedzieć, że to właśnie w Koszalinie kończył w sezonie 2014/15 swoją profesjonalną karierę. Potem miał grać jeszcze we francuskim Cholet, jednak kontuzja przeszkodziła mu w tym.

Poprzednie rozgrywki skończył ze średnimi na poziomie 10 punktów, 3,9 zbiórki, 2,4 asysty i 27% za 3 punkty. W obliczu zamkniętego okienka i plagi kontuzji z jaką zmaga się AZS, nawet Woods ściągnięty z emerytury może się przydać.

Jeśli nie był transferowany od ostatniego sezonu w barwach AZS to z formalnego punktu widzenia to zgłoszenie jest jak najbardziej możliwe.Ale mnie się w głowie nie mieści taki ruch. — Jacek Jakubowski (@1973jacek) March 30, 2019

Woods w Koszalinie rozegra 5 spotkań. Pomoże w rotacji i w walce o utrzymanie, a sam wróci do treningów i nabierze formy przed kolejnym sezonem ligi BIG3, w której występują głównie emerytowani gracze NBA. Qyntel jest zawodnikiem drużyny 3 Headed Monsters, a jego kolegami z zespołu w zeszłym sezonie byli chociażby Rashard Lewis, Mahmoud Abdul-Rauf, a trenerem Gary Payton.

Myśleliście, że robiliśmy sobie z Was żarty 🤔😂? Qyntel Woods naprawdę wrócił do #AZSKosz, by wspomóc drużynę w ostatnich pięciu meczach sezonu 💪🏻 Witamy Q! #plkpl pic.twitter.com/b0iZSCIICI — AZS Koszalin S.A. (@azskoszalinsa) April 1, 2019

