Tomas Satoransky daje wygraną – Czechy lepsze od Rosji

Mocne wejście na kosz i klasyczna „la bomba” na 5 sekund przed końcem w wykonaniu rozgrywającego Washington Wizards dały Czechom wygraną 80:78 w bardzo zaciętym, dramatycznym meczu z Rosją.

Mecz miał niezwykłą – przynajmniej jak na naszych południowych sąsiadów – otoczkę. W Pardubicach na trybunach zasiadło aż 8500 widzów. Jest to rekord w historii czeskiej koszykówki.

Zanim bardzo ciekawe spotkanie rozstrzygnęło się w ostatnim sekundach, obie drużyny wymieniały się ciosami, tocząc wyrównany pojedynek. Prowadzenie zmieniało się aż 21 razy! Bardzo efektowne akcje, wysoko nad obręczą, zaliczali m.in. Jan Vesely oraz Artiem Klimienko. Zobaczcie zresztą sami:

Bohaterem meczu okazał się Tomas Satoransky, który nie tylko zanotował najważniejszy rzut w meczu (wideo poniżej), ale miał na koncie także 18 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst. Jaromir Bohacik dodał 19 punktów, trafił 5 trójek. Dla Rosji Aleksiej Szwied zanotował 16 punktów i 7 asyst. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Trudno dziwić się koszykarskiej euforii w Czechach – po tej wygranej ich reprezentacja ma bilans 6-1 i jest już bardzo bliska awansu do finałów Mistrzostw Świata. Rosja ma teraz bilans 3-4.

