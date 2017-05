Tomasz Andrzejewski – to jego piąty awans do ekstraklasy!

Basket Kwidzyn, Stal Stalowa Wola, Start Gdynia, Stal Ostrów Wlkp., a teraz Legia Warszawa – jak chcesz awansować do ekstraklasy, to musisz mieć u siebie weterana z Włocławka.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Mamy wśród grających w PLK i w I lidze grupę weteranów, którzy mogą powiedzieć o sobie, że są specjalistami od awansów do ekstraklasy – Grzegorz Mordzak wchodził do niej czterokrotnie, po trzy razy udawało się to Jakubowi Dłuskiemu, Krzysztofowi Sulimie, Grzegorzowi Kukiełce, Patrykowi Pełce, Karolowi Szpyrce, Marcinowi Fliegerowi i Tomaszowi Wojdyle. A w przeszłości było wielu graczy z podobnymi osiągnięciami.

Tomasz Andrzejewski jest jednak w czołówce tej listy, z aktualnych graczy nikt nie ma więcej awansów na koncie niż on. A wyglądało to tak:

2007: Basket Kwidzyn

2009: Stal Stalowa Wola

2012: Start Gdynia

2014: Stal Ostrów Wlkp.

2017: Legia Warszawa

I mimo upływu lat – Andrzejewski urodził się w 1979 roku, w październiku skończy 38 lat – podkoszowy z Włocławka trzyma równy, bardzo dobry poziom. W tym sezonie był drugim strzelcem Legii ze średnią 11,0 punktu – trafiał aż 56 proc. rzutów z gry (bardzo dobre 43 proc. za trzy), miał po 5,3 zbiórki. W play-off szczególnie dobrze spisywał się w ćwierćfinale z Biofarmem Basket Poznań oraz w półfinale ze Spójnią Stargard.

Andrzejewski w trwającej już 20 lat karierze ligowej, grał w siedmiu klubach – poza wymienioną piątką także w swoim Anwilu oraz Wiśle Kraków. W 2003 roku rozegrał 11 meczów w mistrzowskim zespole z Włocławka (3,1 punktu). Z danych strony PLK History wynika, że w PLK rozegrał w sumie 107 spotkań (Anwil, Basket, Stalowa Wola, Ostrów, Start).

Kto jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę awansów? Z naszych wyliczeń wynika, że Wojciech Królik, który do ekstraklasy wchodził aż sześć razy – pięciokrotnie z Polonią Warszawa (1979, 1982, 1984, 1986, 1991) i raz z Legią (2000).

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>