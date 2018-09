Tomasz Gielo już gra w Iberostarze

Polski skrzydłowy w niedzielę zagrał swój pierwszy mecz przedsezonowy w barwach nowej drużyny w Hiszpanii. Zespół z Teneryfy podczas turnieju w Adeje pokonał Herbalife Gran Canaria 79:54.

Tomasz Gielo już we wtorek, 4 września, powinien zacząć zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Włochami i Chorwacją, ale możliwe, że (podobnie jak Adam Waczyński) spóźni się o kilka dni, gdyż kluby hiszpańskie próbują ograniczać wyjazdy reprezentantów innych krajów do minimum.

Trzeba jednak przyznać, że Polak swoje szanse faktycznie w Iberostarze dostaje. W pierwszym meczu sparingowym przed sezonem, z silnym lokalnym rywalem, Gielo był rezerwowym, ale spędził na boisku najwięcej czasu (ponad 23 minuty) w całym zespole.

Skrzydłowy, który przeniósł się na Teneryfę z Badalony, zanotował w meczu 8 punktów, 3 zbiórki i 2 bloki. Trafił 4 z 7 rzutów z gry. Liderem zespołu, w którym gwiazdą do niedawna był Mateusz Ponitka, był Thaddus McFadden, z 15 punktami.

Iberostar, podobnie jak w zeszłym roku, oprócz ligi ACB, zagra także w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

