Tomasz Gielo pozytywnie zadziwia drugi sezon z rzędu

Skrzydłowy polskiej reprezentacji wciąż nie może być pewny miejsca w dwunastce na EuroBasket, ale robi wiele, by się w niej faktycznie znaleźć. Bardzo dobrze wypada w sparingach i widać, że dodał do swojej gry nowe elementy.

Statystyki Tomasza Gielo z poprzedniego sezonu w ACB nie były specjalnie imponujące, średnio na mecz notował 4.6 pkt. i 2 zbiórki. Jednak przekazem znacznie mocniejszym niż jakiekolwiek cyferki jest fakt, że Joventut Badalona zdecydował się przedłużyć współpracę z 24-letnim Polakiem oferując kontrakt na kolejny sezon. Hiszpanie znają się na koszykówce i byle kogo nie zatrudniają.

Rok temu, lekko przez kibiców niedoceniany, posiadający dobre warunki fizyczne (205 cm) Gielo, był pozytywnym zaskoczeniem letnich sparingów, a potem eliminacji do EuroBasketu, pokazując, że potrafi być seryjnym strzelcem z dystansu (patrz – wideo poniżej), idealnym do rozciągania obrony, gdy mamy jednocześnie w ataku kogoś, kto stwarza zagrożenie pod samym koszem, jak choćby Maciej Lampe.

Do tego, zarówno rok temu, jak i teraz, zawodnik Joventutu pokazuje cechę, której nie da się wyliczyć statystycznie, ani być może nawet nauczyć. Potrafi na boisku znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym momencie. Piłka go lubi, często mu zbiórka „sama” wpadnie w ręce, znajdzie się nieoczekiwanie sam pod koszem, rywale nie upilnują go na obwodzie. Takiej – jakże przydatnej – cechy nie ma choćby Karol Gruszecki.

Sparingi kadry przed tegorocznym EuroBasketem to znów udane występy Gielo. W ostatnim meczu z Łotwą otarł się o double-double (9 pkt., 8 zbiórek), dobre momenty zaliczył przeciwko Litwie, pokazał dobrą skuteczność w obu meczach z Czechami, zaliczając 12 i 13 punktów.

Polak jest zawodnikiem coraz wszechstronniejszym. Nie jest typem czwórki, która niemal wyłącznie czeka na okazję do rzutu z dystansu. Choć jest leworęczny, coraz częściej decyduje się na wjazdy w prawą stronę, komplikując życie obrońcom.

Ostateczny kształt meczowej dwunastki na Eurobasket, zwłaszcza na pozycjach 4-5, zależał będzie w dużej mierze od tego, czy w składzie ostatecznie znajdzie się Maciej Lampe. Dowiemy się tego za kilka/kilkanaście dni. Niezależnie od wszystkiego – Tomasz Gielo znów wykorzystuje szanse, które otrzymuje. I bardzo się naszej kadrze przydaje.

RW