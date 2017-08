Tomasz Jankowski: Cel? Wygrajmy, do cholery, pierwszy mecz

– Zawsze ma się w głowie obraz całości, jakąś projekcję turnieju, ale w czwartek o 12.45 gramy ze Słowenią i niech tylko ona nas obchodzi. Zresztą – przecież dokładnie tak podchodzi do tego nasza reprezentacja – mówi jej były kapitan.

Łukasz Cegliński: Grał Pan na EuroBaskecie jako zawodnik, kilka turniejów obserwował jako trener i komentator. Jakie wnioski, rady można z tych doświadczeń wyciągnąć?

Tomasz Jankowski: Że przede wszystkim to jest bardzo intensywny turniej i poza przygotowaniem fizycznym czy mentalnym, trzeba mieć także gotową rotację. I nie chodzi tylko o odpowiednio rozłożone minuty, ale także o mądre wydłużanie składu. Mike Taylor robi to dobrze np. poprzez wpuszczanie A.J. Slaughtera z ławki, bo on ma więcej energii.

Tylko pytanie, czy generalnie nasi rezerwowi będą potrafili w każdym meczu dawać to, na co ich stać, czego od nich oczekujemy. Aaron Cel, Adam Hrycaniuk czy Michał Sokołowski momentami prezentują się bardzo fajnie, momentami są niewidoczni. Na EuroBaskecie, żeby wygrywać, trzeba wycisnąć wszystko z całej drużyny.

Trzeba też czuwać nad tym, żeby na boisku nie było ustawień „kulawych”, takich, w których trudniej przychodzi zdobywanie punktów albo gorzej wygląda obrona – wtedy czasem wystarczą 2-3 akcje, by zgubić wynik. Ale nasz sztab jest doświadczony i wie, co robi.

Pierwszy mecz zawsze ustawia turniej? Na naszych pięciu ostatnich EuroBasketach po wygranej na inaugurację wychodziliśmy z grupy, a po przegranej – nie.

– Pewnie, że zwycięstwo dodaje mocy. Start jest bardzo ważny, to nie jest liga, gdzie po porażce w 1. kolejce czeka cię jeszcze np. 29 meczów. Na turnieju aspekt mentalny, psychologiczny, jest bardzo ważny. Tym bardziej, jeśli się szykujesz do rywalizacji w potencjalnie najtrudniejszej grupie, takiej jak nasza. Po ewentualnie przegranym pierwszym spotkaniu zaczyna się nerwowe szukanie meczu do wygrania.

Na EuroBaskecie 2013 zespół zachwiał się po porażce z Gruzją i szybko się przewrócił. Dwa lata temu z Bośnią nie graliśmy ładnie, ale zwyciężyliśmy i poszliśmy za ciosem.

– No właśnie, pierwszy mecz buduje pewność siebie, wygrana jest potwierdzeniem tego, że dobrze się przygotowałeś, odpowiednio przepracowałeś zgrupowania. Z taką świadomością gra się potem łatwiej.

Pierwszy mecz ze Słowenią zagramy o 13.45 miejscowego czasu, bardzo wcześnie. To zwykle pora obiadu, drzemki.

– Ja nigdy nie lubiłem grać w takich godzinach, choć oczywiście czasami była to konieczność. Wydaje mi się, że ani jeden, ani drugi zespół nie jest z tego powodu szczęśliwy, każdy będzie chciał wyrzucić z głowy fakt tej niewygodnej godziny, na pewno oba zespoły pracowały nad specjalnym rytmem na ten dzień.

Słyszałem teorię z okolic drużyny, że to może dobrze, że gramy tak wcześnie. Dlatego, że nie jesteśmy faworytem, mocarzem i lepiej nie czekać, nie myśleć o trudnym meczu za długo.

– To się trochę pokrywa z tym, co powiedziałem – żeby za dużo o tym nie myśleć. Słowenia jest oceniana lepiej niż my, więc taka niedogodność, coś wybijającego z rytmu, może zadziałać na naszą korzyść.

Odświeżyłem sobie naszą rozmowę z końca sierpnia 2013 roku. Mówiłeś wtedy i zresztą się wszyscy zgadzaliśmy, że kadra Dirka Bauermanna z Gortatem, Lampem, Ignerskim, Kelatim, Koszarkiem, młodszymi Waczyńskim i Ponitką, jest najlepsza od 1997 roku. Skończyło się klęską, bilansem 1-4, dołem po dwóch meczach. Teraz, po dobrych sezonach naszych graczy w Europie, w czwartym kolejnym roku pracy Mike’a Taylora, oczekiwania znów rosną…

– Rosną, ale to naturalne. Tego się nie da uniknąć, no bo jak? Tacy jesteśmy, w takim kraju żyjemy, nie akceptujemy stwierdzenia, że jak wyjdziemy z grupy, to fajnie, a jak nie, to nie ma tragedii, bo tam jest po prostu nasze miejsce.

Z drugiej strony – jak tu nie oczekiwać więcej? Mike Taylor pracuje czwarty rok, ma do dyspozycji praktycznie wszystkich graczy, cała kadra jest zadowolona – od zawodników, po sztab. Jest dobra atmosfera, są postępy koszykarzy. Nic dziwnego, że znów z nadzieją patrzymy w górę.

Pamiętam, że w 2013 roku, patrząc na te kolejne porażki Polaków na Słowenii, przeszło mi przez głowę, że w tej sytuacji nawet Phil Jackson nic by nie osiągnął. Teraz tak nie powiem, ale też pamiętajmy, że z tym, co mamy, nie możemy liczyć na totalny sukces. Trener Taylor, zawodnicy, dają z siebie wszystko, co mogą, ale to i tak czasem jest za mało. Bo inni mają większe możliwości, są lepsi.

W 2013 roku mieliśmy dwie gwiazdy, kilku graczy ogranych w Europie i trenera z nazwiskiem. Co mamy teraz?

– Zgraną paczkę. Drużynę, która się trzyma, rozumie, w której raczej nie ma nikogo, kto wychodziłby przed szereg, zadzierał nosa, albo nosem kręcił. Mamy zdecydowanie bardziej scementowaną ekipę niż w wtedy i w tym też należy upatrywać szansy na dobry wynik.

Nie twierdzę, że w poprzednich reprezentacjach nie było zgrania i porozumienia. Regularnie jednak słyszeliśmy, że ten jest niezadowolony, że tamten krzywo na kogoś patrzy, że Marcin Gortat powiedział coś, co komuś się nie spodobało itp. Mieliśmy kadry z wielkimi liderami, ale nigdzie nas to nie doprowadziło.

No właśnie, brakuje Panu Gortata i Lampego? Bo może po prostu ich czas minął i to dobrze, że nie łudzimy się, że gdziekolwiek nas na EuroBaskecie poprowadzą. Z nimi przecież nigdzie nie doszliśmy.

– Myślę, że niepotrzebnie koncentrujemy się na ich nieobecności. Nie ma ludzi niezastąpionych, obecny zespół ma wszystko, czego mu potrzeba. Gramy tym, co mamy. Nie ma wielkich deklaracji, oczekiwań i gwiazd, jest drużyna, która chce się sprawdzić.

No bo kto jest teraz liderem?

Pewnie jest ich trzech – kapitan Adam Waczyński, który trzyma zespół razem, Mateusz Ponitka, który czasem spojrzeniem opieprza kolegów na boisku i Łukasz Koszarek, który ma ogromne doświadczenie.

– I oni się pewnie uzupełniają, nikt nie zawłaszcza dla siebie zbyt dużej roli. Każdy z nich jest w różnym wieku, na różnym etapie kariery, a zarazem wszyscy są pod tym względem dość blisko siebie. To dobrze.

Gdyby miał Pan wymienić trzy najsilniejsze elementy gry Polaków, to co by to było? I chodzi mi o boisko, nie mówmy już o kontynuacji, atmosferze itp.

– Bez wątpienia atutem jest cierpliwe rozgrywanie ataku pozycyjnego. Ja to nie do końca czuję, wolałbym, żeby Polacy grali inaczej, ale Mike Taylor ma swój pomysł i ten spokój w ataku widać. Nie ma problemu z dobrym rozstawieniem, z liczbą podań, z odpowiednim rozrzuceniem piłki, gracze się rozumieją. Nawet, jak jakaś zagrywka na moment się zatnie, to zaraz wracamy do równowagi.

Podobają mi się też wstawki dobrej, nawet bardzo dobrej agresywnej obrony na połowie boiska. Jest ich może mało, ale to na pewno pozytyw. Należy mieć nadzieję, że na mistrzostwach będziemy korzystali z tego rozwiązania częściej.

No i podoba mi się „Ponita”, jako ten zawodnik, który ma największy pęd do gry jeden na jednego, któremu dobrze ona wychodzi. Potrafi złamać zagrywkę i bardzo dobrze, bo mam wrażenie, że czasem ten nasz atak pozycyjny jest grany za bardzo w poprzek boiska, a nie do kosza. Mateusz ma też ważną umiejętność wymuszenia faulu, gdy atak się nie udaje.

Kto powinien grać w pierwszej piątce – Przemysław Karnowski czy Damian Kulig?

– Jeśli rywal będzie miał pod koszem smoki pokroju Vidmara czy Bourousisa, to trochę obawiałbym się zaczynać z Damianem w piątce. Wtedy potrzebna jest masa, siła i zbiórka – Karnowski nam to daje. Kulig fajnie rozciąga grę i trafia trójki, ale pod koszem czasem brakuje mu fizyczności.

A jeśli chodzi o Karnowskiego, to wykorzystywałbym go na maksa na początku meczu – on jest wielki, naprawdę robi przewagę. Dajmy mu piłkę raz, drugi, czwarty. Pamiętasz jak grał Śląsk z Joe McNaullem? Raimondas Miglinieks grał od razu pick and rolla, potem podawał mu piłkę do akcji jeden na jednego, tu jakiś wsad, tam jakiś wymuszony faul, początek meczu jest ustawiony dla ciebie. Od tego trzeba zaczynać spotkania, a nie od trójek – bo jak one nie będą wpadać, to ciężko będzie się przestawić na grę do środka.

Spodziewał się Pan, że Przemek Karnowski może być aż takim atutem w ataku?

– On ma duży potencjał, jeśli chodzi o rozumienie ataku pozycyjnego, zresztą wiemy to od dawna. Ale pytanie jest takie: czy na EuroBaskecie, przeciwko graczom o swoich parametrach, a większym, np. euroligowym doświadczeniu, Przemek ciągle będzie w stanie robić taką różnicę? Czy utrzyma atak na poziomie 9/13 z gry z Węgrami?

Oby tak było, ale pamiętajmy, że rywale też nas obserwują, też przygotowują obronę – może będą robić przy Karnowskim pułapki, może będą kierować go na prawą rękę?

Co z obroną, szczególnie pick and roll, gdy Karnowski jest na boisku?

– Nie sądzę, by był to jakiś ogromny problem. Trener Taylor musi po prostu dobrać jak najlepszy sposób defensywy biorąc pod uwagę możliwości gracza. Przemek potrafi zagrać w obronie, chodzi o to, by ukryć jego ewentualne braki.

To, czego się jednak mogę obawiać, to nasza odpowiedź na szybką, intensywną grę rywali. Przecież taka Finlandia czy Słowenia napędzana przez Gorana Dragicia bedą biegać w tą i z powrotem, i nie wiem, czy nasi wysocy będą nadążać za przeciwnikami. W meczu z Serbią straciliśmy przecież mnóstwo punktów spod kosza, bo źle wracaliśmy do obrony, nie było asekuracji.

Polacy grają za wolno?

– Tempo, moim zdaniem, jest trochę za słabe, nie wykorzystujemy szybkich ataków w tym sensie, że nie rzucamy np. piłek do gry tyłem do kosza zawodnikom innym niż środkowi. Ponitka, Kulig, Cel, a także Waczyński, którzy często są w pierwsi w ataku, mogą się tak ustawić, mogą wykończyć akcję. A my czasem gramy jakby z zaciągniętym hamulcem.

Nie neguję tego, chłopaki pewnie się lepiej z tym czują. Ale zastanawiam się, jak się to sprawdzi w koszykówce na wyższym poziomie, gdzie gra się coraz szybciej.

Jak mówi się o klasowych drużynach, to zwraca się uwagę na tzw. milion dollars players. Takich, którzy mogą samemu wygrać mecz. Widzi Pan kogoś takiego w polskim zespole?

– Nie ma wielu kandydatów do takiej roli. Numer 1 to Mateusz Ponitka, a numer 2 to Adam Waczyński, jeśli jest w dobrej dyspozycji rzutowej. Na A.J. Slaughtera bym pod tym względem nie liczył – ten chłopak w dalszym ciągu mnie nie przekonuje. Mam na myśli organizację gry, ryzykowne podania przy podwojeniach, czy niepotrzebne straty. Punktowanie po zwodach wychodzi mu lepiej, ale generalnie na świecie dąży się do tego, by minąć, podać i rzucać z czystej pozycji. Slaughter tak nie gra.

Wracając – jeśli ktoś ma wziąć piłkę w rękę i powiedzieć: „Gramy i wygramy”, to jest to Ponitka.

Mówiąc o tym, co Mike Taylor daje reprezentacji, często koncentrujemy się na atmosferze, samym fakcie ciągłości, ważnych trzech lat pracy, które dają zgranie i chemię. Co z samą grą – widzi Pan jego rękę na boisku, jakiś jego wyróżnik, wartość dodaną?

– Widzę porządek i poukładanie. Nie widzę chaosu w grze. Taka jest ta nasza reprezentacja – nie ma tam niekontrolowanych zrywów, gry na „Hura, jedziemy, może się uda”. To spokojny basket – solidny, ale też bez błysku, bez iskry. Trochę mi tego brakuje, bo czasem potrzeba na boisku, w danym meczu, czegoś ekstra, jakiegoś niesamowitego zagrania itp. Elementu zaskoczenia.

Tak, jak gramy teraz, możemy sobie grać – teraz, za rok, za dwa lata. Doszliśmy tu, gdzie jesteśmy, ale żeby pójść dalej, potrzeba jednak czegoś więcej.

Z graczy drugoplanowych – kto Pana zdaniem może najwięcej wnieść do drużyny?

– Przede wszystkim najważniejsze jest, który z nich będzie gotowy, żeby naprawdę coś wnieść. Bo możemy mówić o 5-7 minutach dla rezerwowego, ale możemy też mówić o sytuacji, w której podstawowemu graczowi coś się dzieje, doznaje urazu, ma za dużo fauli. I wtedy ten zmiennik musi być gotowy na 20 minut poważnej gry.

Ja bym stawiał na „Sokoła”. Jeśli dojdzie do sytuacji, że będzie musiał grać dłużej, to on, dzięki swojej wszechstronności i takiemu niekontrolowanemu szaleństwu, potrafi zaskoczyć. I w obronie, i w ataku. Jego energia połączona z pozytywną nieprzewidywalnością, moim zdaniem jest tym, czego tej drużynie potrzeba.

Wyznaczanie konkretnego celu przed taką imprezą pomaga czy przeszkadza?

– Wyznaczanie celu jest konieczne. To jest warunek, by gdziekolwiek dojść, inaczej nie da się nic osiągnąć, wszystko się rozmywa. Ale też czymś innym jest powiedzenie sobie w 2014 roku: „Panowie, na EuroBaskecie za trzy lata chcemy walczyć o medal” od tego, że teraz, miesiąc przed mistrzostwami, ktoś zapowie, że celem jest podium.

Jak masz cel długofalowy, to kroczysz do niego przez górki, przez dołki, pojedyncze niepowodzenia ci nie przeszkadzają. To jak najbardziej ma sens. A rzucanie haseł tuż przed turniejem… Wiadomo, każdy sportowiec myśli o tym, by być jak najwyżej.

To powinniśmy być realistami i mówić: „Awans z tej grupy będzie sukcesem”, czy patrzeć dalej przed siebie i powtarzać: „Zdobądźmy w końcu medal, wszystko poniżej tego szybko zostanie zapomniane”.

– A ja bym poszedł tropem Adama Małysza: wygrajmy, do cholery, pierwszy mecz. A potem drugi. I trzeci, i kolejny. Zawsze ma się w głowie obraz całości, jakąś projekcję turnieju, ale w czwartek o 12.45 gramy ze Słowenią i niech tylko ona nas obchodzi. Zresztą – przecież dokładnie tak podchodzi do tego reprezentacja.

Co osiągniemy na EuroBaskecie?

– Wyjdziemy z grupy, wygramy mecz 1/8 finału, awansujemy do ćwierćfinału. A wtedy to już wszystko możliwe.

