Tomasz Niedbalski z WKK wybrany trenerem roku 1 lidze

Szkoleniowiec WKK Wrocław został uznany najlepszym trenerem rundy zasadniczej 1. ligi w sezonie 2018/19. W głosowaniu kolegów po fachu wyprzedził Mantasa Cesnauskisa z STK Czarnych Słupsk.

Tomasz Niedbalski, pochodzący ze Śląska szkoleniowiec, przed rozpoczęciem kariery trenerskiej grał w Bobrach Bytom i Albie Chorzów. Z WKK Wrocław jest związany od 2011 roku. W przeszłości był asystentem w kilku kadrach młodzieżowych, był też głównym trenerem kadry U20 w 2017 roku.

Prowadzone przez Tomasza Niedbalskiego WKK wygrało 16 z 30 meczów sezonu zasadniczego. Bardzo dobrze zespół radził sobie zwłaszcza we Wrocławiu, gdzie miał bilans 12-3, długo nie przegrywając żadnego spotkania.

Najlepszy trener sezonu zasadniczego 2018/2019

Tomasz Niedbalski (WKK Wrocław) – 6 głosów

Mantas Cesnauskis (STK Czarni Słupsk) – 3 głosy

Radosław Hyży (FutureNet Śląsk Wrocław) – 2 głosy

Marcin Radomski (Górnik Trans.eu Wałbrzych) – 2 głosy

Grzegorz Skiba (Enea Astoria Bydgoszcz) – 1 głos

Dariusz Kaszowski (Rawlplug Sokół Łańcut) – 1 głos

Andrzej Kierlewicz (Elektrobud-Investment ZB Pruszków) – 1 głos









Triumfowali w ostatnich latach:

17/18: Łukasz Grudniewski (Jamalex Polonia 1912 Leszno)

16/17: Przemysław Szurek (Biofarm Basket Poznań)

15/16: Michał Baran (Miasto Szkła Krosno)

14/15: Dariusz Kaszowski (Sokół Łańcut)

13/14: Paweł Turkiewicz (WKK ProBiotics Wrocław)

12/13: Tomasz Jankowski (WKS Śląsk Wrocław)

11/12: Michał Spychała (Znicz Basket Pruszków)

10/11: Mladen Starcević (AZS Politechnika Warszawska)

09/10: Wojciech Wieczorek (MKS Dąbrowa Górnicza)

08/09: Mladen Starcević (Polonia 2011 Warszawa)

07/08: Tadeusz Aleksandrowicz (Zastal Zielona Góra)

06/07: Tadeusz Aleksandrowicz (Zastal Zielona Góra)

05/06: Stanisław Gierczak (Sokołów Znicz Jarosław)

04/05: Grzegorz Chodkiewicz (Zastal Zielona Góra)

źródło: PZKosz, Adam Wall

