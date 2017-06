Tomasz Ochońko – pierwszoligowy hattrick w Krakowie?

Awansował do PLK ze Śląskiem Wrocław i Stalą Ostrów Wlkp., teraz czas na R8 Basket – 31-letni rozgrywający ma poprowadzić zespół Rafała Knapa do zwycięstwa w I lidze.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Tomasz Ochońko właśnie zdobył brązowy medal ze Stalą, której w ostatnich latach był kapitanem, ale też dogadał się już na podpisanie kontraktu w Krakowie – szczegóły są ustalone, pozostały formalności. Wychowanek Polonii Warszawa był wysoko na liście życzeń trenera Rafała Knapa – obok Krzysztofa Szubargi i Marcela Ponitki.

Kończący się sezon był dla Ochońki ósmym na parkietach PLK, w 42 meczach koszykarz zdobywał dla Stali średnio po 3,6 punktu oraz 1,2 asysty. Sezon wcześniej, gdy ostrowianie grali w dole tabeli, jego osiągi wyglądały zdecydowanie lepiej – Ochońko rzucał po 8,4 punktu, miał po 2,3 asysty.

Można się jednak spodziewać, że Stal, której celem w nowym sezonie będzie mistrzostwo, poszuka na rynku mocniejszego zmiennika na pozycję nr 1. Natomiast Ochońko w Krakowie będzie mógł być gwiazdą drużyny, która będzie faworytem do awansu i, być może, zagra w FIBA Europe Cup.

W Krakowie powinni być z pozyskania tego gracza bardzo zadowoleni – Ochońko wcześniej był gwiazdą I ligi. W sezonie 2014/15, w którym Stal wywalczyła awans, został MVP rozgrywek notując po 14,7 punktu oraz 4,7 asysty. Doświadczony, leworęczny rozgrywający, który może grać także jako dwójka, w R8 mógłby grać na podobnym poziomie.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>