Tomasz Ochońko w Lesznie – będzie liderem Polonii?

Bardzo doświadczony rozgrywający wraca do 1. ligi. Tomasz Ochońko ostatnio zdobył srebrny medal ze Stalą Ostrów, radząc sobie z rolą zmiennika w silnym klubie.

Tomasz Ochońko (32 lata, 183 cm) był dość długo zawodnikiem z przypięta łatką „za dobry na 1. ligę, za słaby na PLK”. Tymczasem w ostatnich sezonach w Ostrowie Wlkp. radził sobie całkiem dobrze, pełniąc rolę „iskry z ławki”, dając sobie radę z presją i grą w zespole z czołówki ekstraklasy.

W 1. lidze rozgrywający powinien być jednym z najlepszych graczy. Poza Ostrowem w PLK grał m.in. w Śląsku, Polpharmie i Polonii Warszawa, a w 1. lidze w Stargardzie.

W ubiegłym sezonie, w barwach BM Slam Stali, Ochońko rozegrał aż 43 mecze, spędzając średnio na boisku po niecałe 12 minut. Notował 4.1 punktu oraz 1.3 asysty, trafiał 41.4% rzutów z gry, w tym 34.3 % za 3 punkty.

W Jamalex Polonii zebrała się już spora grupa doświadczonych graczy – kluczowym graczem pozostanie pozostanie Kamil Chanas, kontrakty w ostatnich dniach podpisali także m.in. Adrian Mroczek – Truskowski, Stanfred Sanny, Adam Kaczmarzyk, Radosław Trubacz i Szymon Milczyński. Z zespołem pożegnał się za to Nikodem Sirijatowicz, który odszedł do Siedlec.

