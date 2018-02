Tomasz Prostak w gazie – numerki niczym Russell Westbrook

To jeden z lepszych indywidualnych występów tego sezonu w 1 lidze. Pogoń Prudnik wygrała z Zetkamą Doral Nysa Kłodzko 94:87, a obwodowy gospodarzy zanotował 35 punktów, 5 zbiórek i 6 asyst.

Zapracować na Eval na poziomie 40 to nie lada wyczyn. Tomasz Prostak, doświadczony już obwodowy z Prudnika w sobotę zaliczył swój najlepszy występ w karierze. Trafił 9/14 z rzutów z gry, w tym 3/4 z dystansu. Do 35 punktów dodał 5 zbiórek i 6 asyst, wymusił 7 przewinień.

Lider zespołu z Prudnika z boiska w trakcie całego meczu zszedł tylko na 25 sekund – w 39:35 na parkiecie nie zanotował ani jednej straty.

Występ świetny, ale nie wygrałby tego meczu w pojedynkę. Bardzo dobre spotkanie zaliczył też Patryk Nowerski, który zanotował 20 punktów i 9 zbiórek, na rewelacyjnej skuteczności 8/9 z gry. Ale i przy zdecydowanie mniej rewelacyjnym 4/11 z wolnych…

Obaj strzelcy gospodarzy mieli godnego rywala w Tomaszu Stępniu, który dla gości zdobył 28 punktów, trafiając m.in. 5 trójek. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

