Tomasz Śnieg w Spójni – nowa rola w Stargardzie

Jeden z najlepszych rezerwowych poprzedniego sezonu i wyróżniający się gracz Polskiego Cukru Toruń spróbuje swoich sił w nowym klubie i większej roli. Tomasz Śnieg podpisał właśnie 2-letni kontrakt z PGE Spójnią Stargard.

Tomasz Śnieg (30 lat, 190 cm) ma za sobą zdecydowanie najlepszy sezon na przestrzeni kilku ostatnich lat, a może nawet w całej karierze. Był wyróżniającym się zawodnikiem Polskiego Cukru Toruń w ostatnich playoffach i głównym kandydatem do miana najlepszego rezerwowego w lidze.

W minionych rozgrywkach zdobywał średnio 7,4 punktu, co jest najlepszym jego wynikiem od sezonu 2011/12, kiedy był zawodnikiem Polpharmy Starogard Gdański. Dokładał do tego także 3,7 asysty i 2,7 zbiórki.

W Toruniu, Tomasz grał od sezonu 2015/16, kiedy to po ponad dwóch latach opuścił Czarnych Słupsk. Wcześniej w swojej karierze grał także w Starcie i Asseco Gdynia, Polpharmie, AZS-ie Koszalin, a granie w PLK rozpoczął od występów w barwach Polonii 2011 Warszawa (podobnie jak Piotr Pamuła, z którym będzie teraz grał w Spójni).

Śnieg do swojego CV dopisze teraz kolejną lokalizację. Klub ze Stargardu właśnie oficjalnie ogłosił podpisanie 2-letniego kontraktu z polskim rozgrywającym.









Tomasz jest w najlepszym wieku dla koszykarza i wszystko wskazuje na to, że chce spróbować swoich sił w zdecydowanie większej roli niż ta, jaką miał w Toruniu. Ostatnie jego występy w playoff pokazały, że jest w stanie prowadzić zespół na najwyższym poziomie w PLK.

Jednak nie można zapominać, że jego trzeba odpowiednio wykorzystać, gdyż nie jest to typowy rozgrywający. W ostatnim sezonie nie oddał ani jednego rzutu za 3 punkty, mocno bazuje na rzucie z półdystansu i grze typu pick and roll z wysokim. Śnieg to także dobry obrońca, który mocno pomaga na zbiórce defensywnej, jak również jest sporym zagrożeniem dla rywala na atakowanej desce.

Śnieg to dopiero drugi zawodnik zakontraktowany przez zespół ze Stargardu, więc póki co ciężko mówić o koncepcji budowy składu, czy dopasowaniu do siebie zawodników. Oprócz niego ważną umowę także Piotr Pamuła.

GS

Czas rozruszac ta ligę nie @ppamula10? 😉 — TOMASZ Śnieg (@SniegTomasz) July 1, 2019