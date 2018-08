Tony Parker: jeszcze wrócę do San Antonio!

Kilka tygodni temu zaszokował kibiców Spurs i został zawodnikiem Charlotte Hornets. Tony Parker zapowiada jednak, że zagra jeszcze w San Antonio. To tam przecież spędził ostatnich 17 lat swojej pięknej kariery.

To był smutny dzień dla fanów Spurs, gdy okazało się, że Tony Parker nie wróci do San Antonio na przyszły sezon. Rozgrywający zdecydował się opuścić Teksas i na dwa lata przenieść się do Charlotte, gdzie podpisał wart ponad $10 milionów dolarów kontrakt. Francuz nie zamierza jednak kończyć kariery w zespole Michaela Jordana, lecz planuje powrót do Spurs.

Parker spędził w San Antonio aż 17 lat – wybrany pod koniec pierwszej rundy draftu w 2002 roku, zdobył z drużyną cztery tytuły mistrzowskie, a w 2007 roku otrzymał nawet statuetkę najlepszego gracza finałów NBA. Sześciokrotny uczestnik Meczu gwiazd jest również rekordzistą teksańskiej organizacji pod względem liczby rozdanych asyst – ma ich na koncie 6829.

Wszystko wskazuje na to, że swoich osiągów w barwach Spurs już nie powiększy, gdyż powrót do zespołu ma mieć charakter czysto formalny – w przeszłości podobnie karierę w barwach Boston Celtics kończył Paul Pierce, który przed odwieszeniem butów na kołek podpisał jeszcze jeden, ostatni już kontrakt z Celtami i przez jeszcze jeden dzień był graczem Celtics.

Francuski rozgrywający zamierza zrobić bardzo podobną rzecz, co potwierdził w wywiadzie z chińską stroną internetową. „Tak, zakończę karierę jako gracz Spurs” – odpowiedział na pytanie, czy zrobiłby coś takiego jak Pierce. Na razie Parker zdaje się mieć jeszcze trochę paliwa w baku, na co z pewnością liczą fani Hornets – 36-latek w poprzednim sezonie zagrał w 55 meczach, notując średnio 7.7 punktów oraz 3.5 asyst w każdym spotkaniu.

