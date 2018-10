Efektowne akcje Krzysztofa Szubargi i Dariusza Wyki, potężny wsad Przemysława Żołnierewicza (tylko tak jakość…) i rzut na zwycięstwo Mylesa Macka z GTK Gliwice. W pierwszej kolejce PLK nie brakowało fajnych akcji.

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>