Top 10 największych polskich talentów

Bender, Balcerowski, Siewruk, Ponitka i Kolenda – czy tak za kilka lat może wyglądać reprezentacja Polski?

Pokolenie graczy urodzonych na początku lat 90. zaczyna ogrywać w polskiej koszykówce coraz większą rolę, czas zerknąć na nastolatków, którzy mogą nam dostarczać wielkich emocji za kilka lat. Poniższy ranking sporządziliśmy na podstawie wypowiedzi ekspertów od koszykówki młodzieżowej.

Wszystkim rozmówcom zadawaliśmy takie samo pytanie: Wymień pięć największych polskich talentów, którzy twoim zdaniem mają największe szanse na zrobienie wielkiej kariery.

Odpowiedzi były zróżnicowane, pojawiały się oczywiste przy ocenie nastolatków zastrzeżenia, ale na podstawie opinii 15 trenerów, skautów i ekspertów poniższa lista wydaje się reprezentatywna.

1. Maciej Bender (wysoki skrzydłowy, 211 cm, 1997 r., West Virginia)

Ma talent naturalny, ogromną łatwość rzutu, także z dystansu, jest idealnym kandydatem na nowoczesną czwórkę. Wychowanek Polonii Warszawa już czwarty sezon spędza w USA. W tym roku zadebiutował w NCAA, w notowanej obecnie tuż za pierwszą dziesiątką West Virginii. Wciąż musi wzmacniać się fizycznie i uczyć twardej walki, ale jego trener Bob Huggins już twierdzi, że Bender będzie pierwszym Polakiem wybranym w pierwszej rundzie draftu NBA.

2. Aleksander Balcerowski (środkowy, 215 cm, 2000 r, Gran Canaria Las Palmas)

Rzadka kombinacja wzrostu, atletyzmu i koordynacji rzutowej. Podejmuje dobre decyzje, ma niezłe pomysły na boisku, ale jeszcze brakuje mu siły fizycznej na ich realizację. Można ostrożnie porównywać go do Kristapsa Porzingisa w tym sensie, że Łotysz też od dawna grał tak samo, choć nie miał siły, by dorzucić do kosza z dystansu, a wejść pod kosz nie miał szans kończyć wsadami. Ale jak wzmocnił się fizycznie…

3. Filip Siewruk (skrzydłowy, 201 cm, 2002 r., Barcelona)

Talent ogromny, po inne Barcelona nie sięga. W rozgrywkach kadetów ustawiany bliżej kosza ze względu na wzrost, docelowo ma grać bardziej na obwodzie. Ale nie tylko jako gracz rzucający za trzy, lecz także wchodzący pod kosz. Czeka go jednak wiele pracy i wyzwań – związanych z grą w wielkim klubie, ale też zmianą pozycji. Przeskok z czwórki na trójkę uważany jest za najtrudniejszy.

4. Marcel Ponitka (rozgrywający, 192 cm, 1997 r., Asseco Gdynia)

Dynamiczny, silny fizycznie, zadziorny i dość wysoki kandydat na świetnego rozgrywającego, który jednak musi nauczyć się organizacji gry. Na razie na pewno ma to, czego potrzebują nowocześni rozgrywający – smykałkę do atakowania obręczy, bezkompromisowość i odwagę. Niech porównanie do Russella Westbrooka, którego użył jego klubowy trener Przemysław Frasunkiewicz, będzie dla niego inspiracją.

5. Łukasz Kolenda (rozgrywający, 191 cm, 1999 r., Trefl Sopot)

Uważany za największy, najczystszy talent wśród rozgrywających. Rzadkie u naszych nastolatków na tej pozycji połączenie charakteru i warunkami fizycznymi – Kolenda to zadziorny walczak, który ma wzrost nowoczesnej jedynki i jest dość atletyczny. Na dodatek jest leworęczny i ma smykałkę do efektownych, błyskotliwych zagrań. Wyzwanie: nauczyć się być liderem.

6. Adrian Bogucki (środkowy, 212 cm, 1999 r., SMS PZKosz Władysławowo)

Wielki nastolatek, który bywa porównywany do Przemysława Karnowskiego ze względu na gabaryty i możliwość upchnięcia się pod kosz, ale też ważną u środkowego umiejętność podania. Bogucki potrafi i lubi odgrywać piłki do kolegów. Wychowanek Polonii 1912 Leszno.

7. Jan Wójcik (skrzydłowy, 202 cm, 1999 r., Elan Chalon)

Miał w domu wzorzec najlepszy z możliwych, ale syn Adama Wójcika to trochę inny gracz niż ojciec, gra dalej od kosza. Rozwija się w kierunku uniwersalnego skrzydłowego, ma talent ruchowy i rzutowy. Razem z bratem wybrał rzadszą drogę dla polskich nastolatków – nie USA, nie Hiszpanię, a Francję, w której spędza pierwszy sezon.

8. Szymon Wójcik (skrzydłowy, 202 cm, 1999 r., Elan Chalon)

Niektórzy trenerzy w naszej ankiecie wpisywali ich razem, na jednej pozycji, ale o Szymonie mówi się, że może być trochę innym, bardziej obwodowym graczem niż Jan. Zresztą obaj bliźniacy rozwijali się grając także na pozycji rozgrywającego, by mieć jak najwięcej kontaktu z piłką. Usłyszeliśmy opinię, że niebawem będą wśród polskich nastolatków przed wszystkimi.

9. Szymon Janczak (wysoki skrzydłowy, 206 cm, 2000 r., Hensfort Przemyśl)

Szybki, sprawny fizycznie jak na swój wzrost – brakuje mu jeszcze siły, ale potrafi dynamicznie zagrać w obronie zaliczając przechwyt lub blok. Atutem jest umiejętność rzutu z dystansu, co czyni go kandydatem do roli rozciągającej grę czwórki. Dobrze biega do kontry.

10. Mateusz Szczypiński (rzucający, 193 cm, 1998 r., Rosa Radom)

Wielki talent rzutowy, ogromna łatwość trafiania w rozgrywkach młodzieżowych, ale także już I ligi, gdzie zdarza mu się zdobywać ponad 20 punktów. Zmienia kluby na coraz lepsze – z WKK Wrocław, którego jest wychowankiem, przez Dąbrowę Górniczą trafił do Rosy Radom. Możliwe, że po Michale Sokołowskim będzie kolejnym graczem, który wypromuje się do reprezentacji.

W głosowaniu udział wzięli: Wojciech Boblewski, Rafał Juć, Andrzej Kierlewicz, Marcin Kloziński, Dawid Mazur, Arkadiusz Miłoszewski, Aleksander Mrozik, Mariusz Niedbalski, Tomasz Niedbalski, Bartłomiej Perzanowski, Marek Popiołek, Wojciech Rogowski, Dariusz Sarnowski, Michał Świderski, Bronisław Wawrzyńczuk.