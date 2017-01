TOP 10 nowych zawodników w PLK – Czerapowicz hitem nr 1

Chris Czerapowicz w Krośnie to naszym zdaniem jak dotąd najlepszy nowy transfer w PLK. Doskonałymi strzałami było też zatrudnienie Nikoli Markovicia (Trefl) i Kyle’a Weavera (Polski Cukier).

Nie braliśmy pod uwagę transferów zawodników, którzy już w poprzednich sezonach u nas grywali, jak Kirk Archibeque, Darnell Harris czy Tyrone’a Brazeltona. Kto na koniec 2016 okazywał się najlepszym odkryciem?

1. Chris Czerapowicz (Miasto Szkła Krosno) – 18.7 pkt, 6.8 zb., 48.6% za 3 pkt.

Najskuteczniejszy strzelec w PLK, ale to znacznie więcej niż łowca punktów. Kluczowy gracz dla udanego debiutu Miasta Szkła w ekstraklasie. Imponuje nie tylko umiejętnościami ofensywnymi, ale – co niewiele osób zauważa – jest również w pierwszej dziesiątce najlepiej zbierających PLK. Piekielnie trudno będzie go zatrzymać w Krośnie na następny sezon.

2. Nikola Marković (Trefl Sopot) – 13.4 pkt., 8.2 zb., 2.1 przechwytu

Umiejętności techniczne i doświadczenie skrzydłowego, a warunki fizyczne do gry na środku. Nieoczekiwanie rzucony do tej roli przez Trefla, także jako center radzi sobie znakomicie. Tylko w grudniu trzykrotnie zaliczał double-double, a jakby było mało – jest drugim przechwytującym w całej PLK. Jako jedyny wysoki w Top 20 tej kategorii.

3. Kyle Weaver (Polski Cukier Toruń) – 10.7 pkt., 56.2% z gry, 4.8 zb.

Pojedynczymi akcjami potrafi zachwycać jak nikt w lidze od przynajmniej kilku sezonów. Umiejętności, doświadczenie i boiskowa inteligencja sugerują numer 1 na liście, ale można odnieść wrażenie, że gracz Pierników nie zawsze (jeszcze?) gra na 100%, wykorzystując pełnię możliwości. Dobrym testem będą zbliżające się, trudne mecze torunian, w tym pojedynek ze Stelmetem.

4. Taylor Brown (King Szczecin) – 15.9 pkt., 6.1 zb., 38% za 3 pkt.

Zdrowotne zawirowania ściągnęły do PLK zawodnika z talentem i umiejętnościami z wyraźnie wyższej półki. Brown zagra bliżej kosza, zadziwi rzutem z dystansu, popisze się efektownym blokiem. Czasem mógłby na boisku z nieco większą dyscypliną podchodzić do taktyki.

5. Stefan Balmazović (Start Lublin) – 15.8 pkt., 5.7 zb., 44.2 % z gry

Jeden z tych nowych graczy w lidze, którzy po tym, co pokazują na boisku, bez trudu znajdą pracę w silniejszym zespole. Bałkańska szkoła w pozytywnym rozumieniu – wszechstronność, dobry rzut, twardość. I regularność – najgorszy w sezonie punktowy występ Serba to 8 oczek, zawodzi bardzo rzadko.

6. Obie Trotter (Polski Cukier Toruń) – 12.8 pkt., 3.3 asysty

Jest kilka bardziej efektownych jedynek w lidze, ale w Toruniu po prostu trafili gościa, który robi to, co do niego należy. Solidnie broni, trafia w ważnych momentach i rozgrywa w kontrolowany, pasujący trenerowi Winnickiemu sposób. Tego właśnie oczekuje się od rozgrywającego.

7. Brandon Peterson (Start Lublin) – 14.8 pkt., 9.3 zb., 61.8% z gry

Nie tylko skuteczny i efektywny w walce o zbiórki, ale ma również cechę, o którą można byłoby posądzać przybysza raczej z krajów bałkańskich. Jak na amerykańskiego środkowego jest bardzo wyrachowany – chętnie rzuci w drugie tempo, złapie obrońcę na faul. Drugi z transferowych przechwytów Startu.

8. Josip Sobin (Anwil Wlocławek) – 10.1 pkt., 6.4 zb., 63.2 % z gry

Niewielu obrońców w PLK jest w stanie zatrzymać go w bezpośrednim pojedynku. Doskonały w kończeniu akcji blisko obręczy i ważny element zespołowej obrony Anwilu. W playoff okaże się, jakie faktyczne znaczenie dla wyników zespołu ma jego defekt z rzucaniem wolnych (23.5%).

9. Shawn King (Stal Ostrów Wlkp.) – 12.5 pkt., 9.3 zb., 58.3% z gry,

Kwintesencja marzeń kibiców wielu klubów o „wyskakanym zwierzu pod kosz”. Z nim pod obręczą oglądamy już zupełnie inną Stal, a wyniki meczów są najlepszym podsumowaniem. Jak na środkowego, dla odmiany doskonale (82.1%) radzi sobie z rzutami wolnymi, a rzuca ich całkiem sporo.

10. Kerron Johnson (MKS Dąbrowa) – 14.5 pkt., 3.4 as., 52.6% z gry

Jego znaczącego udziału czasem na boisku nie widać, a rzut oka w statystyki potrafi zadziwić. Dobrze łączy role rozgrywającego i strzelca, bez inklinacji do gry pod siebie. Dotąd nieco gorzej wypadał w meczach z silnymi rywalami.

Na oku mamy również wypadających pozytywnie: Travisa Releforda (Siarka) i Marca Cartera (Stal).

