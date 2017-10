Wołoszyn, Żołnierewicz, Shelton i Bartosz blokowali rywali, trudne rzuty trafiali Kowalczyk i Ponitka. A na czele zestawienia – alley oop w wykonaniu Amerykanów ze Słupska.

Najciekawsza była chyba akcja z 5. miejsca – zablokowanie Tomasza Śniega nie jest może wielkim wyczynem, ale podkoszowy MKS Dąbrowa Górnicza D.J. Shelton dodał do tego świetną asystę: precyzyjną, przez całe boisko, na dwutakt do Bartłomieja Wołoszyna. Ładna sekwencja.