Top 10 z PLK: Jakub Karolak dokończył puzzle Trefla

Blok, asysta bez patrzenia, lob nad kosz i cztery wsady, z czego ten Jakuba Karolaka poderwał z siedzeń – Trefl Sopot ładnie zabawił się z Dąbrową Górniczą i zdominował ligowe Top 10 z 3. kolejki.

Cztery akcje z jednej drużyny w Top 10 to naprawdę dobry wynik, ale faktem jest, że Trefl zagrał efektownie – Filip Dylewicz, Nikola Marković, Steve Zack oraz Jakub Karolak pokazali kilka mocnych zagrań.

Ale na uwagę zasługuje też szczególnie fajne podanie Francisa Hana do Stefana Balmazovicia z pozycji nr 9. Powinno być wyżej!