Andriej Woroncewicz i Daniel Theis wykonali najbardziej widowiskowe akcje 1/8 finału EuroBasketu. Popisywali się też Kristaps, Bojan, Luigi Datome, Adam Hanga i Anthony Randolph.

Kyrie Irving podbije Boston w takich butach – zobacz >>

Top 5 soboty:

Top 5 niedzieli: