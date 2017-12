Top 100 polskich koszykarzy (80-71)

Jest pierwszoligowy rodzynek, aż 3 zawodników z Radomia i kolekcja weteranów na skrzydle – przedstawiamy kolejną dziesiątkę zestawienia Top 100 polskich koszykarzy na koniec 2017 roku wg PolskiKosz.pl.

Bawimy się tak, jak przed rokiem – układając poniższy ranking braliśmy pod uwagę zawodników grających w Polsce i w ligach zagranicznych, także obcokrajowców z polskimi paszportami, potencjalnych kandydatów do gry w reprezentacji. Nasza redakcyjna ocena jest subiektywną wypadkową obecnego poziomu gry, możliwości koszykarza, jego statystyk i potencjału.

80. Piotr Stelmach (silny skrzydłowy, Czarni, 205 cm, 1984 r., rok temu – 57.)

Najwyraźniej lubi grać dla Mirosława Lisztwana – w ostatnich dwóch spotkaniach Czarnych zdobywał 13 i 15 punktów, potwierdzając, że ma jeszcze miejsce w PLK nie tylko dzięki polskiemu paszportowi i długości listy klubów w koszykarskim CV. Wciąż potrafi czasem trafić z dystansu; ma warunki, aby powalczyć o zbiórkę.

79. Filip Zegzuła (rzucający, Rosa, 188 cm, 1994 r., rok temu – 87.)

„Dobrze rzuca z dystansu” – myślisz sobie z przyzwyczajenia, a tymczasem Zegzuła w tym sezonie trafił 5-27 trójek, czyli raptem 18.5%. W poprzednich rozgrywkach było to jednak dobre 44.4% i zapewne teraz też uda się wyjść na prostą. Regularne kilkanaście minut na mecz w Rosie udało mu się już wywalczyć, czas jeszcze teraz pokazać, że potrafi się coś więcej, niż rzucać z daleka.

78. Krzysztof Jakóbczyk (rzucający, Miasto Szkła, 186 cm. 1983 r., rok temu – 71.)

W Krośnie nie zalicza może tak błyskotliwych pojedynczych występów, jak w Tarnobrzegu, ale rzuca naprawdę przyzwoicie – trafia ponad 43% trójek, w porównaniu z 30% w ubiegłym sezonie. Zwykle występuje w pierwszej piątce, 7.5 punktu w 22 minut to przyzwoity wynik i doświadczony strzelec Miasta Szkła spokojnie może mieć nadzieję na utrzymanie pracy w ekstraklasie w następnych sezonach.

77. Robert Witka (silny skrzydłowy, Rosa, 205 cm. 1981 r., rok temu – 61.)

Czasów świetności może nikt już nie pamięta, ale Witka jest przydatny w roli oazy spokoju i doświadczenia. Nadal potrafi w ważnym momencie trafić z dystansu, a drużyna z nim na boisku jest na plusie. W obronie brakuje już zwrotności, wycieczek pod obręcz jest też mniej. Pytanie mimo wszystko, czy jego aż 21 minut na parkiecie, to gwarancja wystarczającego poziomu dla drużyny z aspiracjami Rosy.

76. Marcin Piechowicz (rozgrywający, Rosa, 198 cm., 1993, rok temu – poza listą)

Zaczął sezon imponująco, teraz już aż tak nie błyszczy, ale spokojnie można powiedzieć, że odnalazł się w Rosie, przydatny jest także w Lidze Mistrzów. Pracuje nad rzutem z dystansu (w PLK 37%), a z racji gabarytów jest niewygodnym obrońcą dla wielu rozgrywających rywala. Zdecydowanie za rzadko próbuje grać w kierunku obręczy – w 10 ligowych meczach oddał jedynie 9 rzutów za 2 punkty, wymusza też tylko 1 faul na spotkanie.









75. Kamil Chanas (rzucający, Polonia Leszno, 188 cm, 1985, rok temu – 72.)

Stopień niżej jeśli chodzi o poziom rozgrywek, ale na pierwszoligowych parkietach jest gwiazdą, potwierdzając, że i w PLK dałby jeszcze radę. Jest liderem i mentorem Polonii, notuje statystyki na poziomie 17.8 punktu i 3.1 asysty, trafia 45.5 % rzutów z gry. Coś nam się wydaje, że jeszcze trochę w Lesznie będzie błyszczał.

74. Łukasz Seweryn (rzucający, Czarni, 195 cm., 1982 r., rok temu – 60.)

Lata mijają, a on wciąż trafia te trójki, w tym sezonie m.in. już dwukrotnie po 5 razy w meczu. W okrojonym składzie Czarnych znów w poważniejszej roli – gra ponad 20 minut na spotkanie. Obrońcą roku w PLK raczej nie zostanie, ale na jego dobre 40% z dystansu spokojnie można liczyć i żaden rywal nie będzie zostawiał go samego.

73. Aleksander Perka (silny skrzydłowy, Polski Cukier, 200 cm, 1987 r., rok temu – poza listą)

Zadomowiony już w Toruniu, wyskakany weteran, z roku na rok poprawia rzut z dystansu, który staje się jego specjalnością – w tym sezonie trafił 9/18 prób, czyli okrągłe 50%. Bardzo przydatny do do rozciągania gry, pożyteczny zmiennik na czwórce.

72. Tomasz Ochońko (rozgrywający, Stal, 183 cm, 1986 r., rok temu – 69.)

Im więcej osób mówi, że do PLK się nie nadaje, tym częściej na boisku udowadnia, że jest odwrotnie. Jeden z tych kilku graczy Ostrowa, którzy są w dobrej formie w tym sezonie, a wręcz wyraźnie poprawił statystyki – z 41 na 69% za 2 punkty (!!), z 24 na 35% z dystansu. Ponad 6.5 punktu w 13 minut to dobry wynik, asyst trochę brakuje, ale sezon póki co zdecydowanie na plus.

71. Przemysław Szymański (silny skrzydłowy, Polpharma, 198 cm., 1984 r., rok temu – 56.)

Po przejściu z MKS Dąbrowa do – solidnej w tym sezonie – Polpharmy dostał stałe miejsce w pierwszej piątce i radzi sobie sobie całkiem przyzwoicie, choć skuteczność z gry (39.6%) z pewnością można jeszcze poprawić. Już 33 lata, ale wciąż dynamiczny, przydatny w walce o zbiórki (4.5 na mecz).

Kolejne pozycje – w najbliższych dniach.

Nie zgadzacie się z kolejnością i oceną graczy? Podajcie swoją w komentarzach, zachęcamy do dyskusji.

