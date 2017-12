Top 100 polskich koszykarzy (91-100)

Zaczynamy od Michała Gospodarka, załapał się jeszcze Marcin Sroka, zaraz przyspieszymy w górę! PolskiKosz.pl prezentuje Top 100 polskich koszykarzy na koniec 2017 roku.

Bawimy się tak, jak przed rokiem – układając poniższy ranking braliśmy pod uwagę zawodników grających w Polsce i w ligach zagranicznych, także obcokrajowców z polskimi paszportami, potencjalnych kandydatów do gry w reprezentacji. Nasza redakcyjna ocena jest subiektywną wypadkową obecnego poziomu gry, możliwości koszykarza, jego statystyk i potencjału.

Oto pierwszy odcinek listy – pozycje 100.-91.

100. Michał Gospodarek (rozgrywający, Start Lublin, 186 cm, 1991 r.)

Etatowy zmiennik na pozycji rozgrywającego, który po kilku latach w Zgorzelcu wrócił do swojego Lublina i zalicza jeden z lepszych sezonów w karierze. Oczywiście, ograniczeń rzutowych nie przeskoczy, ale skuteczność z dystansu jednak poprawił, sprawdza się w swojej roli w zespole z końca tabeli.

99. Grzegorz Grochowski (rozgrywający, Miasto Szkła Krosno, 180 cm, 1993 r.)

Wydawało się, że po sezonie w Kutnie (5,6 punktu i 4,0 asysty) pójdzie w górę, ale póki co nic takiego się nie wydarzyło, gra poniżej oczekiwań w słabym Krośnie. Braku centymetrów nie nadrobi, ale mógłby popracować nad skutecznością z dystansu (najwyżej 26 proc. w PLK).

98. Marcin Sroka (skrzydłowy, Miasto Szkła Krosno, 201 cm, 1981 r.)

Przepis o Polakach pozwala mu utrzymać się w PLK w wieku 36 lat, Miasto Szkła wyciągnęło go z Sokoła Łańcut po dobrym sezonie w I lidze. Trójeczki wciąż wpadają (38 proc.), „Sroczi” jest w stanie zdobyć raz na jakiś czas kilkanaście punktów w meczu.

97. Kacper Radwański (rzucający, GTK Gliwice, 189 cm, 1994 r.)

Miał dobry sezon w I lidze, daje radę w PLK, choć na tym poziomie musi pracować nad skutecznością z dystansu. Ale jego trzecie podejście do ekstraklasy (jako nastolatek był w Polpharmie, a potem jeszcze w Polskim Cukrze) jest jak na razie najbardziej udane.

96. Szymon Kiwilsza (środkowy, AZS Koszalin, 201 cm, 1997 r.)

Z roku na rok idzie w górę – z drugoligowego WKK Wrocław, przez I ligę w Lesznie, do ekstraklasy w rodzinnym mieście. Twardy gracz pod obręczą – brakuje mu doświadczenia, popełnia błędy w obronie i sporo fauluje, ale 4,7 punktu oraz 3,4 zbiórki na początku debiutanckiego sezonu są jakimś fundamentem na przyszłość.









95. Jakub Patoka (skrzydłowy, PGE Turów Zgorzelec, 200 cm, 1994 r.)

Po dwóch latach grania całkiem sporych minut w Siarce nie zawodzi w Zgorzelcu – 4,5 punktu oraz 2,1 zbiórki szału nie robią, ale ktoś oczekiwał więcej w 13 minut na boisku? Patoka potrafi wstrzelić się z dystansu (miał mecze z 3/3), może wykształci się na gracza w typie 3-and-D.

94. Mateusz Dziemba (rzucający, TBV Start Lublin, 192 cm, 1992 r.)

Dynamiczny obwodowy, któremu niestety przeszkadzają kontuzje. Gdyby nie one, byłoby lepiej, choć 8,0 punktu oraz 3,9 zbiórki na początku sezonu w Starcie wygląda i tak nieźle. Jest jednak potencjał na lepsze granie, choć oczywiście do poprawy skuteczność (najwyżej 41 proc. w sezonie).

93. Grzegorz Kukiełka (rzucający, Legia Warszawa, 191 cm, 1983 r.)

Legia po powrocie do PLK cieniuje, ale 34-letni weteran się nie daje – stać go na zdobycie kilkunastu punktów w meczu, do doświadczenia dodaje wciąż niezłą dynamikę. Wiadomo, że lepszy już nie będzie, ale na pograniczu PLK i I ligi to wciąż solidny zawodnik.

92. Jacek Jarecki (rzucający, PGE Turów Zgorzelec, 196 cm, 1988 r.)

Dynamiczny obwodowy, potrafi wejść pod kosz, rzucić z dystansu – to wystarcza do miejsca w rotacji najwyżej średnich zespołów PLK. Jak dostanie więcej minut w słabym zespole, to potrafi być skuteczny (10,1 punktu w średnio 26 minut w poprzednim sezonie w Polfarmeksie).

91. Maciej Kucharek (skrzydłowy, MKS Dąbrowa Górnicza, 204 cm, 1993 r.)

Ma zdecydowanie większy potencjał niż gra, którą pokazuje na boisku – dotychczas wstrzymywały go kontuzje. A ma fajne warunki fizyczne oraz niezłe już doświadczenie z pracy z dobrymi trenerami – w tym sezonie pokazuje przebłyski, zaczyna grać po kilkanaście minut u Jacka Winnickiego, oby był zdrowy i poszedł w górę.

Kolejne pozycje – w najbliższych dniach.

Nie zgadzacie się z kolejnością i oceną graczy? Podajcie swoją w komentarzach, zachęcamy do dyskusji.

