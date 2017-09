Łotewski gigant poprowadził swój zespół do ważnej wygranej 89:79 z gospodarzem EuroBasketu. Rzucił 28 punktów, znów machnął efektowny wsad i w Top 5 przegrał tylko z historycznym Pau Gasolem, który został najlepszym strzelcem w historii mistrzostw.

