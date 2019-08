Torin Dorn – atleta na obwodzie Śląska

Debiutant po uczelni NC State, Thorin Dorn, został nowym zawodnikiem Śląska. Mogący grać jako rzucający obrońca i niski skrzydłowy Amerykanin jest już czwarty graczem z USA w ekipie z Wrocławia.

Torin Dorn (23 lata, 196 cm) w profesjonalnej koszykówce będzie dopiero debiutować. Amerykanin do tej pory grał tylko na parkietach NCAA, najpierw reprezentował uniwersytet z Charlotte, a potem grał w barwach NC State.

W ostatnim sezonie Dorn był jednym z podstawowych zawodników swojego zespołu. Na parkiecie spędzał ponad 28 minut i w tym czasie zdobywał 14 punktów, zbierał aż 7,2 piłki i rozdawał 1,3 asysty.

Amerykanin może grać zarówno na pozycji numer dwa jak i trzy, choć charakterystyką pasuje bardziej do niskiego skrzydłowego. Dobrze zbiera, jest mocny fizycznie, atletyczny i dynamiczny. Trochę gorzej jeśli chodzi o rzut – w sezonie 2018/19 tylko 30% za 3 (przy 2,1 próbach na mecz).

Dorn swoją karierę w Europie rozpocznie od przyjazdu do Polski. Amerykanin został nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. Wydaje się, że powinien być jednym z liderów zespołu prowadzonego przez Andrzeja Adamka i obok Mathieu Wojciechowskiego głównym dostarczycielem punktów.

Thorin to już czwarty Amerykanin w składzie Śląska i według zapowiedzi prezesa klubu sprzed kilku tygodni – ostatni. We Wrocławiu wciąż za to można się spodziewać zakontraktowania jeszcze jednego Polaka.

GS