Toronto już na prowadzeniu – wspaniały Pascal Siakam (WIDEO)

Wpadka z pierwszego meczu jest już zapomniana. Raptors wygrali pierwsze wyjazdowe spotkanie z Orlando Magic 98:93 i objęli prowadzenie w serii 2:1. Pascal Siakam zdobył 30 punktów.

Magic zabrakło być może minuty czy dwóch, aby po pięknym pościgu dogonić Raptors. Na niecałe 8 minut przed końcem goście z Kanady mieli już 17 punktów przewagi. Gdy Terrence Ross trafił swoją 5. trójkę dla Magic w ostatniej minucie, zostały już tylko 3 oczka… Najważniejszą zbiórkę w meczu zaliczył jednak Kyle Lowry, a Kawhi Leonard dopełnił formalności na linii rzutów wolnych.

Gwiazdą spotkania był Pascal Siakam. Kameruńczyk pokazuje, że jego niesamowite postępy nie dotyczą wyłącznie sezonu regularnego. Dominował po obu stronach parkietu, zanotował 30 punktów, 11 zbiórek i 4 asysty, trafił 13 z 20 rzutów (65%), w tym 3/4 z dystansu. Gwiazdorski występ! Narzekający na przeziębienie Leonrad dodał 16 punktów i 10 zbiórek.

– Brałem to, co dawała obrona – mówił skromnie Kameruńczyk, który w rywalizacji z Orlando notuje rewelacyjne statystyki na poziomie 24.3 punktu oraz 10 zbiórek na mecz, trafia 55% rzutów z gry.

Magic do skucesu zabrakło lepszej gry podstawowych graczy obwodowych. Wysocy dali radę – Nikola Vucević miał 22 punkty, 14 zbiórek, 6 asyst i 3 bloki. Solidnie zagrali też Jonathan Isaac i Aaron Gordon. Problem w tym, że Evan Fournier miał 1/12 z gry, a bohater pierwszego spotkania D.J. Augustin zatrzymał się na zaledwie 7 oczkach.

Raptors prowadzą zatem 2:1 w serii. Mecz numer 4 odbędzie się także w Orlando, w nocy z niedzieli na poniedziałek, o godz. 1 polskiego czasu.

