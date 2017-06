Toruń miastem renesansu? – Gruszecki zagra w Piernikach

Jak dotąd, będzie to najciekawsza zmiana tego sezonu transferowego. W czwartek Polski Cukier Toruń ma ogłosić podpisanie umowy z Karolem Gruszeckim.

Po bardzo udanym sezonie 2014/15 w barwach Czarnych Słupsk, Karol Gruszecki zrobił rozsądny krok w budowaniu kariery, przechodząc do Stelmetu Zielona Góra. Próba nie okazała się jednak sukcesem – zawodnikowi nie udało się zdobyć ważnej roli w lepszej drużynie, ani u Saso Filipowskiego, ani u Artura Gronka. W ubiegłe wakacje stracił też miejsce w reprezentacji na rzecz Michała Sokołowskiego.

W minionych rozgrywkach, “Grucha” spędzał na boisku średnio już tylko ok. 17 minut, ze statystykami na poziomie 6.7 pkt. i 2.6 zbiórki. Trafiał 33.6% rzutów z dystansu. Trzy lata temu w Czarnych zdobywał 14.6 pkt. na mecz, trafiając 39.5% trójek.

Transfer nie jest zaskoczeniem – plotki o możliwym przejściu gracza Stelmetu do Torunia krążyły po środowisku od przynajmniej kilku dni. Jak dowiedział się PolskiKosz.pl, zawodnik podpisał dwuletni kontrakt. Nie wiadomo wprawdzie, kto będzie nowym trenerem Polskiego Cukru po odejściu Jacka Winnickiego do Dąbrowy, ale z pewnością zmiana otoczenia to dobry pomysł dla Gruszeckiego – na odbudowanie pozycji w lidze, formy i pewności siebie.

TS