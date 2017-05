Toruń wygrywa roller coaster – Kyle Weaver zrobił różnicę

Rosa miała już 17 punktów przewagi, ale Polski Cukier zaliczył niesamowity powrót do gry. Torunianie wygrali po dogrywce 105:98 i prowadzą w serii 1:0.

Można wygrać mecz przegrywając walkę o zbiórki, ale trudno tego dokonać, będąc tak zdemolowanym na tablicach jak Rosa w Toruniu. Polski Cukier zanotował niesamowite 25 zbiórek w ataku, a łącznie w w zbiórkach zwyciężył aż 51:34.

Jednak Rosa i tak miała już ten mecz w kieszeni.

Goście, których ogląda się z taką przyjemnością, jak Ryan Harrow trafiają do PLK raz na kilka kilka lat. Amerykański rozgrywający Rosy w meczu otwarcia z Polskim Cukrem, z charakterystycznym dla siebie luzem, do połowy IV kwarty ośmieszał wręcz obronę „Pierników”.

Mecz skończył ze świetnym dorobkiem 27 punktów i 11 asyst, ale w końcówce ewidentnie osłabł. Popełnił kilka ważnych błędów, nie miał sił na grę w obronie.

Od początku, jak na mecz playoff, w meczu było zadziwiająco mało twardej defensywy. Rosa wygrała pierwszą kwartę aż 26:21, głównie dzięki wszechstronnemu i skutecznemu Michałowi Sokołowskiemu, który w pierwszej połowie zdobył 14 punktów, trafiając 6/6 z gry.

Po koncertowej grze Harrowa w III kwarcie radomianie prowadzili już różnicą 17 punktów, ale już po chwili zaliczyli równie koncertową zapaść. Ambitni torunianie ruszyli do odrabiania strat, Rosa pomagała jak mogła złymi decyzjami, stratami oraz konsekwentnym brakiem zastawiania tablicy. Po serii 18:1 (!!) dla Cukru w połowie ostatniej kwarty znów był remis.

Niemoc gości przełamał, niewidoczny wcześniej, Daniel Szymkiewicz. Polski rozgrywający w minutę zdobył 7 punktów, trzeba kolejnymi, trudnymi wejściami na kosz.

Polski Cukier ponownie odrobił straty, dzięki indywidualnym popisom Kyle’a Weavera (26 pkt., 9 zb.) i rozkręcającemu się z minuty na minutę Łukaszowi Wiśniewskiemu.

Rosa nadludzkim wysiłkiem uratowała jeszcze skórę w regulaminowym czasie gry, dzięki przytomności Harrowa.

Dominacja Polskiego Cukru w dogrywce była już bezapelacyjna. Punkty spod kosza dorzucał Krzysztof Sulima, pewnie rozgrywał Obie Trotter, a radomianie znów nie radzili sobie w walce o zbiórki i zaliczali juniorskie błędy w ataku. Osttaeczy wynik to nagroda dla Polskiego Cukru za ambicję i kara dla Rosy za beztroskę.

