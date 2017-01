Toruń znów wygrywa – Pierniki twarde pod koszem

Polski Cukier w Toruniu pewnie ograł Turów 97:85, głównie dzięki wykorzystywaniu przewag pod koszem. Godnego rywala nie miał Krzysztof Sulima, a zgorzelczanom zabrakło strzelców i lepszej obrony.

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Piątkowy mecz w Toruniu nie był perełką dla oczu, ale przynajmniej nie brakowało twardej, podkoszowej walki. Po stronie Turowa w kilku ostatnich meczach ewidentnie bardzo polubił ją Mateusz Kostrzewski. Nominalny skrzydłowy, grając niemal wyłącznie pod samą obręczą, już do przerwy zdobył 12 punktów i miał 5 sprytnych zbiórek.

Odpowiedzią dla Tura był Żubr. Podkoszowe akcje torunian dla odmiany konsekwentnie wykańczał bowiem Krzysztof Sulima (trafił 8 pierwszych rzutów), potrafiący zająć korzystną pozycję i przytomny w zamieszaniu w pomalowanym.

Blisko kosza był remis, ale pierwsza połowa należała nieznacznie do gospodarzy (44:39), bo różnicę zrobili akcjami na dystansie Łukasz Wiśniewski i Bartosz Diduszko. Sulimę pod koszem przez cały wspomagał bardzo rzetelny i skoncentrowany Jure Skifić (7/8 z gry, 20 pkt.).

W Turowie bardzo nieudane mecze zaliczyli Michał Michalak (0/8 z gry) i David Jackson, na boisku znów w zasadzie nie zaistniał też Kirk Archibeque, wracający po chorobie. Dobre momenty miał Denis Ikovlev. Aż 26 oczek dorzucił „Tweety” Carter, jednak długo skuteczność miał raczej kiepską, a seryjnie punktował już przy rozstrzygniętym wyniku.

Przewaga gospodarzy stopniowo rosła, gdy kolejne dobre podania (mocno w piątek rozluźnionego) Kyle’a Weavera, wykorzystywał Sulima (16 pkt. w meczu), a goście popełniali coraz więcej błędów w obronie. W połowie IV kwarty różnica sięgnęła już 14 oczek, a Turów wobec dziury pod własnym koszem i kiepskiej formy strzelców nie miał szans odmienić losów spotkania.

Polski Cukier zwyżki formy może nie pokazał, ale pewnie wygrał ten mecz i z bilansem 14-2 (perfekcyjne 7-0 na własnym parkiecie) pozostanie zasłużonym liderem PLK po pierwszej rundzie spotkań.

Serwis Emocje.tv przy okazji meczu w Toruniu testował wersję „premium” swoich przekazów, bogatszą (i droższą) od standardowej. Widzowie otrzymują obraz z dwóch kamer, widok zegara obok wyniku, trochę powtórek i komentarz Adama Romańskiego. Według informacji podanej w trakcie emisji, mecz w obu wersjach oglądało w ten sposób „prawie 500 osób”. Na pewno jest lepiej, ale z oceną projektu poczekajmy do kilku następnych prób.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

TS

PLK, Euroliga, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>