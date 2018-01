Totolotek MVP grudnia: D.J. Shelton

Średnio 20,8 punktu oraz 12,3 zbiórki, sześć kolejnych double-double, 6-0 jego MKS Dąbrowa Górnicza – amerykański podkoszowy zespołu z Zagłębia był w grudniu nie do zatrzymania.

D.J. Shelton furorę pod koszami PLK robi od początku sezonu, ale grudzień był dla niego wyjątkowo dobrym miesiącem – 26-letni Amerykanin spisywał się świetnie, po kontuzji Jakuba Parzeńskiego udźwignął ciężar walki w polu trzech sekund, choć nie jest środkowym. Ale jego waleczność, dynamika i instynkt do gry blisko obręczy pozwoliły mu błyszczeć.

Zaczął od 26 punktów i 15 zbiórek z Turowem, a potem kręcił tylko nieznacznie słabsze cyferki w kolejnych meczach. Średnio zdobywał po 20,8 punktu, notował 12,3 zbiórki, miał bardzo dobre 59 proc. skuteczności z gry. W sześciu spotkaniach, grając często ponad 30 minut w meczu, miał tylko 9 strat.

No i jego Dąbrowa wygrała wszystkie spotkania i z bilansem 12-2 jest na drugim miejscu w tabeli za Anwilem Włocławek. Który to zresztą Anwil zespół z Zagłębia w grudniu ograł, a Shelton zdobył w tym spotkaniu 22 punkty i zaliczył 11 zbiórek.









Tuż za MVP:

Glenn Cosey (Polski Cukier) – kolejny bardzo dobry miesiąc rozgrywającego z Torunia, Amerykanin notował w nim średnio 19,0 punktu oraz 4,6 asysty

Ivan Almeida (Anwil) – lider lidera nie zwalnia: w grudniu Kabowerdeńczyk doznał urazu, był oszczędzany, ale i tak robił różnicę zdobywając przeciętnie po 17,4 punktu oraz notując solidne porcje zbiórek, asyst czy przechwytów

Michał Sokołowski (Rosa) – radomski zespół wreszcie zaczął wygrywać, a „Sokół” prezentować równy, wszechstronny basket na dobrym poziomie. W grudniu miał średnio 18,6 punktu, trafił 10 z 19 trójek, dodawał po 5,5 zbiórki oraz 3,6 asysty

Totolotek MVP miesiąca:

Październik – Ivan Almeida (Anwil)

Listopad – Glenn Cosey (Polski Cukier)

Grudzień – D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

