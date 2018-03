Totolotek MVP kolejki – Aarona Johnsona nikt nie dogoni

Lider Stali Ostrów poprowadził ją do dwóch ważnych zwycięstw – z Polskim Cukrem i Kingiem. W Szczecinie zanotował 25 punktów i 5 asyst i zrobił różnicę w najważniejszych momentach meczu.

Grająca zazwyczaj raz w tygodniu PLK w marcu dostała sporego przyspieszenia, w ciągu 5 dni rozegrano 2 kolejki spotkań. W międzyczasie więc, na miano MVP 24. kolejki zasłużył Vladimir Dragicević, który przy okazji wygranej Stelmetu z Legią (100:89) linijkę statystyczną robiącą wrażenie, nawet jak na jego wysokie standardy. Środkowy mistrzów Polski w niecałe 29 minut zanotował: 27 punktów, 14 zbiórek, 6 asyst i 2 bloki. Trafił 11/17 z gry i miał eval 40!

Aaron Johnson także wcześniej zagrał świetny mecz, w Toruniu miał przecież 17 punktów i 12 asyst. Tym bardziej wysoka forma jest godna zauważenia. W trudnym wyjazdowym spotkaniu w Szczecinie (wygranym 82:77), rozgrywający BM Slam Stali przejął mecz w decydujących momentach. Zdobył 25 punktów, trafiając m.in. 3 razy z dystansu. Dodał do tego 5 asyst i wymusił kilka bardzo ważnych przewinień. Dzięki jego świetnej grze, zespół z Ostrowa utrzymuje się w ścisłej czołówce tabeli.

Piątka 25. kolejki:

Aaron Johnson – MVP kolejki

James Washington (Start) – 22 punkty i 12 asyst, lider w bardzo ważnej wygranej z Treflem,

Przemysław Żołnierewicz (Asseco) – 15 punków i 8 zbiórek przy okazji zwycięstwa nad Stelmetem, świetny w indywidualnych pojedynkach,

Patrik Auda (Rosa) – 15 punktów i 10 zbiórek w meczu z Miastem Szkła, wysoka forma już od kilku kolejek,

Cheikh Mbodj (Polski Cukier) – totalna dominacja pod koszem w meczu z GTK, 21 punktów (9/11 z gry), 10 zbiórek i 3 bloki.









1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

19. kolejka: Bartłomiej Wołoszyn (MKS)

20. kolejka: Anthony Beane (Legia)

21. kolejka: Obie Trotter (Trefl)

22. kolejka: Michał Sokołowski (Rosa)

23. kolejka: Ivan Almeida (Anwil)

24. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

25. kolejka: Aaron Johnson (Stal)

