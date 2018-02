Totolotek MVP kolejki: Anthony Beane nie do zatrzymania

Lider Legii Warszawa nie tylko zdobył 41 punktów, ale trafił przy tym ponad 50% rzutów z gry. Jego osiągnięcie to punktowy rekord sezonu w PLK.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

Anthony Beane, w wygranym po dogrywce 101:94 meczu z GTK Gliwice, zdobył 41 punktów, trafiając 15/28 rzutów z gry – to 53.9 %. Styl Amerykanina ma swoich zwolenników i przeciwników, ale przy tak dużej licznie rzutów, skuteczność jest naprawdę dobra. Widać to było już także we wcześniejszej kolejce – strzelec Legii zdobył 34 punkty w meczu z Asseco, także trafiając 50% rzutów.

Beane do strzeleckiego wyczynu dodał 5 asyst i wymusił 10 przewinień. A i tak nie było wcale oczywiste, czy powinien zostać MVP. Poważny kontrkandydatem był oczywiście Quinton Hooker (GTK Gliwice) z drugim w tym sezonie triple – double w naszej lidze. Ostatecznie zdecydowało, czyja drużyna zwyciężyła.

Koszykarski weekend upłynął pod znakiem dobrych meczów graczy obwodowych – oprócz prezentowanej poniżej pierwszej piątki na wyróżnienie zasłużyli także Daniel Szymkiewicz z Rosy (15 pkt., 8 zbiórek, 8 asyst w meczu z Kingiem) oraz Aaron Johnson ze Stali – 18 pkt., 14 asyst w pojedynku z Asseco. Na skrzydle Damian Jeszke, z racji wygranej ze Stelmetem wyprzedził Marcina Srokę, który rzucił 5 trójek Treflowi.









Piątka 20. kolejki:

Quinton Hooker (GTK) – 20 punktów, 13 zbiórek i 16 asyst, do tego akcja na dogrywkę.

Anthony Beane (Legia) – Totolotek MVP kolejki

Damian Jeszke (AZS) – 18 punktów, 10 zbiórek, 7/8 z gry i stalowe nerwy w meczu ze Stelmetem.

DJ Shelton (MKS) – 27 punktów, 12 zbiórek i kilka efektownych wsadów w meczu z Polpharmą.

Milan Milovanović (Polpharma) – 14 punktów, 14 zbiórek, kwintesencja bałkańskiej solidności pod koszem.

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

19. kolejka: Bartłomiej Wołoszyn (MKS)

20. kolejka: Anthony Beane (Legia)