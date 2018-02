Totolotek MVP Kolejki: Bartłomiej Wołoszyn – nawrzucał mistrzom

Trafienie 8 z 10 rzutów z gry i zdobycie 22 punktów przeciwko najsilniejszej drużynie w Polsce musi robić wrażenie, nawet jeśli mecz był przegrany. Skrzydłowy z Dąbrowy przeciwko Stelmetowi zagrał swój najlepszy mecz w sezonie.

MKS Dąbrowa, gdy Stelmet rozpędził się na dobre w 3. kwarcie, nie wytrzymał tempa w Zielonej Górze, ale Bartłomiej Wołoszyn przez cały mecz grał bardzo dobrze. Po raz drugi w sezonie zdobył 22 punkty, wcześniej ta sztuka udała mu się w spotkaniu z Rosą Radom.

W Zielonej Górze 31-letni skrzydłowy trafił w meczu 8 z 10 rzutów z gry, w tym wszystkie 5 prób za 2 punkty i 3/5 z dystansu. Dodał 3 zbiórki, 2 asysty i 2 przechwyty, kończąc z evalem na poziomie 24.

Kilku innych graczy w miniony weekend też zanotowało dobre i porównywalne osiągnięcia statystyczne, ale naszym zdaniem wyczyn Wołoszyna był najtrudniejszy. Podobnie było z wyborami do najlepszej piątki – np. Jakub Schenk z meczu z Rosą miał cięższe zadanie niż Aaron Johnson z Legią.

Piątka 19 kolejki:

Jakub Schenk (Polpharma) – 23 punkty, w tym 3/4 z dystansu i godna weterana dominacja nad obwodowymi z Radomia.

Bartłomiej Wołoszyn (MKS) – Totolotek MVP Kolejki

Ivan Almeida (Anwil) – 17 punktów, 8 zbiórek, 3 przechwyty, trafione 7 z 8 rzutów i znów podniebne loty gwiazdy z Włocławka.

Edo Murić (Stelmet) – 18 punktów w 21 minut i kwintesencja boiskowej solidności, jakiej poszukuje Andrej Urlep.

Adam Łapeta (Stal) – double–double z 19 punktami i 12 zbiórkami, a przy tym świetne jak na środkowego 9-11 z rzutów wolnych.

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

7. kolejka: Cameron Ayers (PGE Turów)

8. kolejka: Tauras Jogela (King)

9. kolejka: Jakub Karolak (Trefl)

10. kolejka: Paweł Kikowski (King)

11. kolejka: Krzysztof Szubarga (Asseco)

12. kolejka: Marcin Dutkiewicz (Start)

13. kolejka: Glenn Cosey (Polski Cukier)

14. kolejka: Vladimir Dragicević (Stelmet)

15. kolejka: James Florence (Stelmet)

16. kolejka: Drew Brandon (Czarni)

18. kolejka: Paweł Kikowski (King)

19. kolejka: Bartłomiej Wołoszyn (MKS)

