Totolotek MVP kolejki: Brad Waldow i jego wielka siła

W dzień meczu z Kingiem dowiedział się o śmierci ojca, a mimo to zagrał, i to jak – amerykański środkowy PGE Turowa zdobył 25 punktów trafiając 9 z 11 rzutów z gry i dołożył 6 zbiórek w wygranej 89:82.

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

Brad Waldow nie miał wyjątkowo udanego początku sezonu, pod koszami PLK grał po prostu solidnie, ale w sobotnim meczu z Kingiem błysnął. Był tam, gdzie potrzebował tego jego zespół – wykańczał akcje pick and roll, trafiał spod obręczy, był najlepszym graczem swojego zespołu.

Turów mecz z Kingiem wygrał 89:82, a dla 26-letniego gracza było to spotkanie wyjątkowe – kilka godzin wcześniej Waldow dowiedział się, że zmarł jego ojciec. Nie przeszkodziło mu to jednak w koncentracji, pomogło w waleczności – Amerykanin trafił 9 z 11 rzutów z gry, miał 7/9 z wolnych, a do 25 punktów dodał 6 zbiórek, 2 bloki i ładną asystę do Kacpra Borowskiego.

Turów walczył z Kingiem o wygraną do ostatnich minut, a Waldow był w nich bardzo skuteczny – w czwartej kwarcie zdobył aż 12 ze wspomnianych 25 „oczek”, trzymał grę Turowa, gdy szczecinianie gonili.









***

Piątka 6. kolejki:

Glenn Cosey (Polski Cukier) – znów bardzo dobrze kierował grą wicemistrza, do 23 punktów (9/12 z gry) dołożył 8 asyst i nie popełnił ani jednej straty. Jego zespół pewnie wygrał w Słupsku.

Ivan Almeida (Anwil) – rywalem była tylko Legia, ale 15 punktów, 7 zbiórek, 6 asyst i 5 przechwytów w niespełna 24 minuty i tak robi wrażenie.

Filip Dylewicz (Trefl) – drugi z rzędu świetny mecz „Dyla”, który tym razem rzucił 21 punktów (5/7 za trzy) i miał 9 zbiórek w zwycięskim dla Trefla spotkaniu w Radomiu.

Andrija Bojić (Polpharma) – od początku z łatwością punktował w Koszalinie, w sumie zgromadził 26 punktów i dołożył do tego 7 zbiórek w wygranej z AZS.

Brad Waldow (PGE Turów) – Totolotek MVP kolejki

Totolotek MVP:

1. kolejka: James Washington (Start)

2. kolejka: Dominic Artis (Czarni)

3. kolejka: Chavaughn Lewis (Start)

4. kolejka: D.J. Shelton (MKS Dąbrowa Górnicza)

5. kolejka: Filip Dylewicz (Trefl)

6. kolejka: Brad Waldow (PGE Turów)

Partnerem nagrody MVP są zakłady bukmacherskie Totolotek >>